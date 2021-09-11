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Премьер и глава МИД Грузии сделали заявление по годовщине терактов 11 сентября
Премьер и глава МИД Грузии сделали заявление по годовщине терактов 11 сентября
Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные террористические акты, отметили первые лица страны 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T15:31+0400
2021-09-11T15:31+0400
новости
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
давид залкалиани
теракты 11 сентября 2001 года
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия вместе с союзниками стоит на страже мира и глобальной безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили."Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Эта дата ясно напоминает нам о том, что мы никогда не должны позволять терроризму победить. Грузия вместе с США и другими союзниками поддерживает мир и безопасность, чтобы сделать мир лучше", – написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.Министр иностранных дел Давид Залкалиани отметил, что Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные террористические акты."Двадцать лет назад террористические атаки 11 сентября унесли жизни ни в чем не повинных людей и пострадали тысячи. Мы присоединяемся к американскому народу в почтении памяти жертв и подчеркиваем работу спасательных служб. Грузия поддерживает международное сообщество, чтобы такие ужасные теракты никогда не повторились", – написал Залкалиани на своей странице в соцсети Facebook.Ранее 20-ую годовщину со дня терактов 11 сентября прокомментировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности и отметив, что это страшное событие стало уроком, который не должен быть забыт.Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.Два лайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.В результате трагедии погибли почти три тысячи человек, тысячи пострадали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210911/urok-kotoryy-my-ne-dolzhny-zabyvat--prezident-gruzii-o-teraktakh-11-sentyabrya--259513717.html
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новости, в мире, грузия, ираклий гарибашвили, давид залкалиани, теракты 11 сентября 2001 года

Премьер и глава МИД Грузии сделали заявление по годовщине терактов 11 сентября

15:31 11.09.2021
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© AP Photo / Mike DererБашни Всемирного торгового центра в огне после теракта 11 сентября
Башни Всемирного торгового центра в огне после теракта 11 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© AP Photo / Mike Derer
Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные террористические акты, отметили первые лица страны
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия вместе с союзниками стоит на страже мира и глобальной безопасности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Сегодня исполняется 20 лет со дня терактов 11 сентября. Эта дата ясно напоминает нам о том, что мы никогда не должны позволять терроризму победить. Грузия вместе с США и другими союзниками поддерживает мир и безопасность, чтобы сделать мир лучше", – написал Гарибашвили на своей странице в Twitter.
Министр иностранных дел Давид Залкалиани отметил, что Грузия вместе с международным сообществом делает все возможное, чтобы предотвратить подобные террористические акты.
"Двадцать лет назад террористические атаки 11 сентября унесли жизни ни в чем не повинных людей и пострадали тысячи. Мы присоединяемся к американскому народу в почтении памяти жертв и подчеркиваем работу спасательных служб. Грузия поддерживает международное сообщество, чтобы такие ужасные теракты никогда не повторились", – написал Залкалиани на своей странице в соцсети Facebook.
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
"Урок, который мы не должны забывать" – президент Грузии о терактах 11 сентября
13:31
203
Ранее 20-ую годовщину со дня терактов 11 сентября прокомментировала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомнив о важности солидарности для обеспечения международной безопасности и отметив, что это страшное событие стало уроком, который не должен быть забыт.
Одиннадцатого сентября 2001 года боевики-смертники захватили в США четыре пассажирских самолета и направили их в места, где было больше всего людей.
Два лайнера врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один ударил в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый упал и разбился недалеко от Питтсбурга.
В результате трагедии погибли почти три тысячи человек, тысячи пострадали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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