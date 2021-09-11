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Сбор урожая фундука на западе Грузии находится в активной фазе

Сбор урожая фундука на западе Грузии находится в активной фазе

Лесной орех входит в число главных экспортных товаров Грузии – фундук большей частью экспортируется в страны Евросоюза, а также соседние страны 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T09:01+0400

2021-09-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В этом году из Грузии уже экспортировано четыре тысячи тонн фундука, что на 900 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.Лесной орех входит в число главных экспортных товаров Грузии. Фундук большей частью экспортируется в страны Евросоюза – Германию и Италию, а также соседние страны, в основном в Армению и Россию.За полгода, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года, Грузия экспортировала 15,6 тысячи тонн фундука на сумму 81,2 миллиона долларов.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился в два раза, на 5,2 тысячи тонн по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019-2020 годов, в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллиона долларов (52%).В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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