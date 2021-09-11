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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210911/v-gruzii-polnyy-kurs-vaktsinatsii-proshli-uzhe-bolee-20-vzroslogo-naseleniya-259517346.html
В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения
В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения
Одной дозой, в свою очередь, вакцинировано свыше 31% взрослого населения 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T17:30+0400
2021-09-11T18:07+0400
четвертая волна
общество
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В Грузии продолжается процесс массовой вакцинации против коронавируса, и к этому времени в стране сделано 1 467 065 прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 25 132 человека. На данный момент одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинировано 577 162 гражданина – 20,2% взрослого населения.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.В Грузии за последние сутки выявили 2 533 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 579 тысяч случаев инфицирования, более 536 тысяч выздоровели, 8 146 человек скончались.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Согласно национальному плану по вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html
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общество, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения

17:30 11.09.2021 (обновлено: 18:07 11.09.2021)
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© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaЭпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии
Эпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Одной дозой, в свою очередь, вакцинировано свыше 31% взрослого населения
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В Грузии продолжается процесс массовой вакцинации против коронавируса, и к этому времени в стране сделано 1 467 065 прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 25 132 человека. На данный момент одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинировано 577 162 гражданина – 20,2% взрослого населения.
Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Четвертая волна
Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет
9 сентября, 14:44
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В Грузии за последние сутки выявили 2 533 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 579 тысяч случаев инфицирования, более 536 тысяч выздоровели, 8 146 человек скончались.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
Согласно национальному плану по вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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