https://sputnik-georgia.ru/20210911/v-gruzii-polnyy-kurs-vaktsinatsii-proshli-uzhe-bolee-20-vzroslogo-naseleniya-259517346.html

В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения

В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения

Одной дозой, в свою очередь, вакцинировано свыше 31% взрослого населения 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T17:30+0400

2021-09-11T17:30+0400

2021-09-11T18:07+0400

четвертая волна

общество

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В Грузии продолжается процесс массовой вакцинации против коронавируса, и к этому времени в стране сделано 1 467 065 прививок, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Только за последние сутки прививку против коронавируса сделали 25 132 человека. На данный момент одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны. Двумя полными дозами вакцинировано 577 162 гражданина – 20,2% взрослого населения.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.В Грузии за последние сутки выявили 2 533 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 579 тысяч случаев инфицирования, более 536 тысяч выздоровели, 8 146 человек скончались.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Согласно национальному плану по вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии или около 1,3 миллиона граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html

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общество, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19