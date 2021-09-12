https://sputnik-georgia.ru/20210912/dozhdi-i-grozy--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-259525257.html

Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится

Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится

То дождь, то жара – погода никак не устаканится, сентябрь полон сюрпризами 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Грузии, особенно в западной части страны, 12 и 13 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, температура воздуха 12 сентября упадет до +21...+26 градусов, возможен град. С 13 сентября в Западной и Восточной Грузии чуть потеплеет – +24...+29 градусов.Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии>>12 сентября в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +26...+28 градусов.13-16 сентября на большей части территории страны ожидается теплая погода. На фоне жары местами возможен кратковременный дождь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода