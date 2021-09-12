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Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
То дождь, то жара – погода никак не устаканится, сентябрь полон сюрпризами 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T13:22+0400
2021-09-12T13:22+0400
2021-09-12T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Грузии, особенно в западной части страны, 12 и 13 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По данным агентства, температура воздуха 12 сентября упадет до +21...+26 градусов, возможен град. С 13 сентября в Западной и Восточной Грузии чуть потеплеет – +24...+29 градусов.Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии>>12 сентября в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +26...+28 градусов.13-16 сентября на большей части территории страны ожидается теплая погода. На фоне жары местами возможен кратковременный дождь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, погода
Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
13:22 12.09.2021 (обновлено: 13:32 12.09.2021)
То дождь, то жара – погода никак не устаканится, сентябрь полон сюрпризами
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории Грузии, особенно в западной части страны, 12 и 13 сентября, сообщает
Национальное агентство окружающей среды.
По данным агентства, температура воздуха 12 сентября упадет до +21...+26 градусов, возможен град. С 13 сентября в Западной и Восточной Грузии чуть потеплеет – +24...+29 градусов.
12 сентября в Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +26...+28 градусов.
13-16 сентября на большей части территории страны ожидается теплая погода. На фоне жары местами возможен кратковременный дождь.
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