Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/k-kontsu-goda-v-gruzii-budet-vaktsinirovano-do-60-vzroslogo-naseleniya--259529306.html
К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
Сдержать распространение коронавируса в стране можно, если ежедневный показатель вакцинации выйдет на отметку 30-35 тысяч 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T15:28+0400
2021-09-12T15:54+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/19/258601174_0:204:1589:1098_1920x0_80_0_0_a8267b1d25a727033dc22e59b0462fe8.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сегодняшнего темпа вакцинации в стране достаточно, чтобы к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.За минувшие сутки было сделано 21 199 тысяч доз вакцины, в целом этот показатель достиг 1 491 371. По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm&gt;&gt;Согласно национальному плану вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии.По его словам, сентябрь и октябрь – критические месяцы для Грузии, поэтому ежедневный показатель вакцинации нужно увеличить до 30-35 тысяч."Мы хотим, чтобы уровень вакцинации был выше – 30-35 тысяч. Это было бы очень хорошо, но, к сожалению, мы пока не можем этого сделать", – сказал Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/19/258601174_47:162:1322:1119_1920x0_80_0_0_8f07593d190b2d6f41e35ec8ce314eb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения

15:28 12.09.2021 (обновлено: 15:54 12.09.2021)
576
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaЭпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии
Эпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Сдержать распространение коронавируса в стране можно, если ежедневный показатель вакцинации выйдет на отметку 30-35 тысяч
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сегодняшнего темпа вакцинации в стране достаточно, чтобы к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
За минувшие сутки было сделано 21 199 тысяч доз вакцины, в целом этот показатель достиг 1 491 371. По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).
В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm>>
Согласно национальному плану вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии.

"Если мы будем идти таким темпом, в среднем 23-24 тысячи в день, то к концу года сможем свободно достичь нашей цели – вакцинировать 60% взрослого населения. Но мы хотим большего. Если в сентябре-октябре мы выйдем на эту цифру – по 24 тысячи ежедневно, то к концу октября сможем серьезно держать вирус, то есть мы встретим холодное время года с серьезным иммунитетом", – сказал Гамкрелидзе.

По его словам, сентябрь и октябрь – критические месяцы для Грузии, поэтому ежедневный показатель вакцинации нужно увеличить до 30-35 тысяч.
"Мы хотим, чтобы уровень вакцинации был выше – 30-35 тысяч. Это было бы очень хорошо, но, к сожалению, мы пока не можем этого сделать", – сказал Амиран Гамкрелидзе.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
112002
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:59На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
17:23Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?
16:58Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
16:40Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео
16:27Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме
15:28К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
14:54Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
14:29Захватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме
13:48Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
13:22Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
13:20 Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
12:59Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
12:37В Испании скончалась солистка поп-дуэта Baccara
12:09Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
11:41COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:32В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm
10:58Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838
10:32Ртвели-2021 в Кахети входит в активную фазу
09:01Швейцарская шоколадная компания вложила миллионы в создание плантаций фундука в Грузии
ВчераНа склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины