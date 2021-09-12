Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
15:28 12.09.2021 (обновлено: 15:54 12.09.2021)
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© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaЭпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Сдержать распространение коронавируса в стране можно, если ежедневный показатель вакцинации выйдет на отметку 30-35 тысяч
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сегодняшнего темпа вакцинации в стране достаточно, чтобы к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
За минувшие сутки было сделано 21 199 тысяч доз вакцины, в целом этот показатель достиг 1 491 371. По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).
Согласно национальному плану вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии.
"Если мы будем идти таким темпом, в среднем 23-24 тысячи в день, то к концу года сможем свободно достичь нашей цели – вакцинировать 60% взрослого населения. Но мы хотим большего. Если в сентябре-октябре мы выйдем на эту цифру – по 24 тысячи ежедневно, то к концу октября сможем серьезно держать вирус, то есть мы встретим холодное время года с серьезным иммунитетом", – сказал Гамкрелидзе.
По его словам, сентябрь и октябрь – критические месяцы для Грузии, поэтому ежедневный показатель вакцинации нужно увеличить до 30-35 тысяч.
"Мы хотим, чтобы уровень вакцинации был выше – 30-35 тысяч. Это было бы очень хорошо, но, к сожалению, мы пока не можем этого сделать", – сказал Амиран Гамкрелидзе.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
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