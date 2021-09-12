https://sputnik-georgia.ru/20210912/k-kontsu-goda-v-gruzii-budet-vaktsinirovano-do-60-vzroslogo-naseleniya--259529306.html

К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения

К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения

Сдержать распространение коронавируса в стране можно, если ежедневный показатель вакцинации выйдет на отметку 30-35 тысяч 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T15:28+0400

2021-09-12T15:28+0400

2021-09-12T15:54+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сегодняшнего темпа вакцинации в стране достаточно, чтобы к концу года вакцинировать 60% взрослого населения, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.За минувшие сутки было сделано 21 199 тысяч доз вакцины, в целом этот показатель достиг 1 491 371. По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm>>Согласно национальному плану вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии.По его словам, сентябрь и октябрь – критические месяцы для Грузии, поэтому ежедневный показатель вакцинации нужно увеличить до 30-35 тысяч."Мы хотим, чтобы уровень вакцинации был выше – 30-35 тысяч. Это было бы очень хорошо, но, к сожалению, мы пока не можем этого сделать", – сказал Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19