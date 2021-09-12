Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm
11:32 12.09.2021 (обновлено: 13:03 12.09.2021)
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© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaВ Грузию доставили новую партию вакцины Sinopharm
Вакцинация препаратом Sinopharm рекомендована лицам старше 18 лет
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinopharm в дар от Национального общества Красного Креста, сообщает Минздрав.
Этой ночью партия была доставлена в Тбилисский международный аэропорт, где ее встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
Этой ночью партия была доставлена в Тбилисский международный аэропорт, где ее встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения>>
Как говорится в сообщении Минздрава, Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения.
"Грузия получила дополнительно 100 000 доз вакцины Sinopharm от Национального общества Красного Креста. Мы внесли свой вклад в самый важный процесс и сделали вакцину доступной для людей", – сказала президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
Вакцина Sinopharm разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Грузии вакцинация препаратом доступна гражданам старше 18 лет. Для вакцинации необходимы две дозы, каждая вводятся с интервалом в 21 день. Условия хранения вакцины от плюс 2 до 8 градусов.
"Вакцинация против COVID-19 – эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, Агентство общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19 ", – говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
Как говорится в сообщении Минздрава, Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения.
"Грузия получила дополнительно 100 000 доз вакцины Sinopharm от Национального общества Красного Креста. Мы внесли свой вклад в самый важный процесс и сделали вакцину доступной для людей", – сказала президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.
Вакцина Sinopharm разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Грузии вакцинация препаратом доступна гражданам старше 18 лет. Для вакцинации необходимы две дозы, каждая вводятся с интервалом в 21 день. Условия хранения вакцины от плюс 2 до 8 градусов.
"Вакцинация против COVID-19 – эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, Агентство общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19 ", – говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
9 сентября, 07:01
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Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).
По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).
Согласно национальному плану вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии.
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