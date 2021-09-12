https://sputnik-georgia.ru/20210912/v-gruziyu-dostavleno-100-tysyach-doz-vaktsiny-sinopharm-259524204.html

В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm

В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm

Вакцинация препаратом Sinopharm рекомендована лицам старше 18 лет 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T11:32+0400

2021-09-12T11:32+0400

2021-09-12T13:03+0400

четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinopharm в дар от Национального общества Красного Креста, сообщает Минздрав.Этой ночью партия была доставлена в Тбилисский международный аэропорт, где ее встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения>>Как говорится в сообщении Минздрава, Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения."Грузия получила дополнительно 100 000 доз вакцины Sinopharm от Национального общества Красного Креста. Мы внесли свой вклад в самый важный процесс и сделали вакцину доступной для людей", – сказала президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.Вакцина Sinopharm разрешена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В Грузии вакцинация препаратом доступна гражданам старше 18 лет. Для вакцинации необходимы две дозы, каждая вводятся с интервалом в 21 день. Условия хранения вакцины от плюс 2 до 8 градусов."Вакцинация против COVID-19 – эффективное и безопасное средство защиты от инфекции. Всемирная организация здравоохранения, Агентство общественного здравоохранения и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинацию против COVID-19 ", – говорится в заявлении Министерства здравоохранения.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.По данным на 11 сентября, одной дозой вакцинированы 889 903 человека – это 31,2% взрослого населения страны, двумя дозами – 577 162 (20,2% взрослого населения).Согласно национальному плану вакцинации, до конца 2021 года от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослого населения Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-planiruet-pooschryat-vaktsinatsiyu-pensionerov-259422293.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19