https://sputnik-georgia.ru/20210912/khruschevki-v-tbilisi-budut-sneseny--obeschaet-kakha-kaladze-259530785.html

Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе

Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе

По неофициальной информации, в Тбилиси 512 хрущевок, в которых проживают 12 тысяч семей 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T16:58+0400

2021-09-12T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. На месте пятиэтажных аварийных домов, так называемых "хрущевок", в Тбилиси будут построены новые восьмиэтажные корпуса, об этом на встрече с жителями Вашлиджвари заявил действующий мэр и кандидат в мэры столицы Каха Каладзе.По словам Каладзе, в некоторых домах степень аварийности настолько высока, что жить там сопряжено с риском.На склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины>>Как отметил градоначальник, мэрия тратила огромные средства на укрепление таких домов, а их жильцам в каких-то случаях снимала и оплачивала квартиры.Чтобы избавиться от хрущевок, изначально мэрия обратилась к инвесторам для решения этой проблемы. Но строительные компании захотели на месте пятиэтажек построить "небоскребы", что изуродовало бы внешний вид города.Свою идею о поэтапной замене аварийных "хрущевок" современными домами Каладзе озвучил в июле 2017 года, во время своей первой предвыборной кампании. Одной из причин необходимости сноса старых пятиэтажек Каладзе назвал истекший срок их эксплуатации. Построенные в 1960-е годы дома должны были прослужить 50 лет.Еще одна проблема "хрущевок" – маленькая жилая площадь квартир и низкие потолки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210728/Stroitelnaya-amnistiya-vstupaet-v-silu-mer-Tbilisi-razyasnil-detali-252443366.html

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