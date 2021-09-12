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Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
По неофициальной информации, в Тбилиси 512 хрущевок, в которых проживают 12 тысяч семей 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T16:58+0400
2021-09-12T16:58+0400
2021-09-12T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. На месте пятиэтажных аварийных домов, так называемых "хрущевок", в Тбилиси будут построены новые восьмиэтажные корпуса, об этом на встрече с жителями Вашлиджвари заявил действующий мэр и кандидат в мэры столицы Каха Каладзе.По словам Каладзе, в некоторых домах степень аварийности настолько высока, что жить там сопряжено с риском.На склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины>>Как отметил градоначальник, мэрия тратила огромные средства на укрепление таких домов, а их жильцам в каких-то случаях снимала и оплачивала квартиры.Чтобы избавиться от хрущевок, изначально мэрия обратилась к инвесторам для решения этой проблемы. Но строительные компании захотели на месте пятиэтажек построить "небоскребы", что изуродовало бы внешний вид города.Свою идею о поэтапной замене аварийных "хрущевок" современными домами Каладзе озвучил в июле 2017 года, во время своей первой предвыборной кампании. Одной из причин необходимости сноса старых пятиэтажек Каладзе назвал истекший срок их эксплуатации. Построенные в 1960-е годы дома должны были прослужить 50 лет.Еще одна проблема "хрущевок" – маленькая жилая площадь квартир и низкие потолки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210728/Stroitelnaya-amnistiya-vstupaet-v-silu-mer-Tbilisi-razyasnil-detali-252443366.html
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Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
16:58 12.09.2021 (обновлено: 17:50 12.09.2021)
По неофициальной информации, в Тбилиси 512 хрущевок, в которых проживают 12 тысяч семей
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. На месте пятиэтажных аварийных домов, так называемых "хрущевок", в Тбилиси будут построены новые восьмиэтажные корпуса, об этом на встрече с жителями Вашлиджвари заявил действующий мэр и кандидат в мэры столицы Каха Каладзе.
По словам Каладзе, в некоторых домах степень аварийности настолько высока, что жить там сопряжено с риском.
Как отметил градоначальник, мэрия тратила огромные средства на укрепление таких домов, а их жильцам в каких-то случаях снимала и оплачивала квартиры.
Чтобы избавиться от хрущевок, изначально мэрия обратилась к инвесторам для решения этой проблемы. Но строительные компании захотели на месте пятиэтажек построить "небоскребы", что изуродовало бы внешний вид города.
"На месте "хрущевок" инвестор пожелал построить 16-17-этажные дома. Я их тоже понимаю, потому что у бизнеса другие интересы. Но как вы себе представляете наш город, в котором 10 тысяч небоскребов. Это полностью обезличило бы Тбилиси. Поэтому мы приняли решение, что эту программу будет реализовывать мэрия и сама выступит поручителем. Со временем вместо пятиэтажных аварийных домов будут построены новые восьмиэтажные дома", – сказал Каха Каладзе.
Свою идею о поэтапной замене аварийных "хрущевок" современными домами Каладзе озвучил в июле 2017 года, во время своей первой предвыборной кампании.
Одной из причин необходимости сноса старых пятиэтажек Каладзе назвал истекший срок их эксплуатации. Построенные в 1960-е годы дома должны были прослужить 50 лет.
Еще одна проблема "хрущевок" – маленькая жилая площадь квартир и низкие потолки.
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