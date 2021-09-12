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Анита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности

Анита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности

Певица посоветовала всем беременным последовать ее примеру, а также сообщила, что в ноябре ждет рождения дочери 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T21:29+0400

2021-09-12T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили сделала прививку от коронавируса будучи на седьмом месяце беременности, об этом певица сообщает на своей странице в Facebook.Рачвелишвили советует сделать прививки и другим беременным.К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения>>По словам певицы, она дважды столкнулась с коварным вирусом и боится, что организму в третий раз будет еще сложнее одолеть коронавирус."Я чувствую себя отлично, чувствую себя абсолютно нормально. Многие беременные женщины умерли от этого коварного вируса, и я всем советую, если состояние здоровья позволяет, сделайте прививку", - написала Рачвелишвили.Певица также сообщила, что ждет девочку, которая родится в конце ноября, а вернуться на сцену планирует уже в январе.Анита Рачвелишвили как певица дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.По состоянию на 12 сентября, в Грузии полностью вакцинированы 593 944 человека, или 20,8% взрослого населения Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, анита рачвелишвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19