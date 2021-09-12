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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/ne-ispugalas---anita-rachvelishvili-vaktsinirovalas-na-sedmom-mesyatse-beremennosti-259536777.html
Анита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности
Анита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности
Певица посоветовала всем беременным последовать ее примеру, а также сообщила, что в ноябре ждет рождения дочери 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T21:29+0400
2021-09-12T23:11+0400
четвертая волна
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грузия
анита рачвелишвили
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили сделала прививку от коронавируса будучи на седьмом месяце беременности, об этом певица сообщает на своей странице в Facebook.Рачвелишвили советует сделать прививки и другим беременным.К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения&gt;&gt;По словам певицы, она дважды столкнулась с коварным вирусом и боится, что организму в третий раз будет еще сложнее одолеть коронавирус."Я чувствую себя отлично, чувствую себя абсолютно нормально. Многие беременные женщины умерли от этого коварного вируса, и я всем советую, если состояние здоровья позволяет, сделайте прививку", - написала Рачвелишвили.Певица также сообщила, что ждет девочку, которая родится в конце ноября, а вернуться на сцену планирует уже в январе.Анита Рачвелишвили как певица дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.По состоянию на 12 сентября, в Грузии полностью вакцинированы 593 944 человека, или 20,8% взрослого населения Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, анита рачвелишвили, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Анита Рачвелишвили вакцинировалась на седьмом месяце беременности

21:29 12.09.2021 (обновлено: 23:11 12.09.2021)
1621
© Facebook / Slow Mo Анита Рачвелишвили
Анита Рачвелишвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Facebook / Slow Mo
Певица посоветовала всем беременным последовать ее примеру, а также сообщила, что в ноябре ждет рождения дочери
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Оперная дива, меццо-сопрано Анита Рачвелишвили сделала прививку от коронавируса будучи на седьмом месяце беременности, об этом певица сообщает на своей странице в Facebook.
Рачвелишвили советует сделать прививки и другим беременным.
К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения>>
По словам певицы, она дважды столкнулась с коварным вирусом и боится, что организму в третий раз будет еще сложнее одолеть коронавирус.
"Я чувствую себя отлично, чувствую себя абсолютно нормально. Многие беременные женщины умерли от этого коварного вируса, и я всем советую, если состояние здоровья позволяет, сделайте прививку", - написала Рачвелишвили.
Певица также сообщила, что ждет девочку, которая родится в конце ноября, а вернуться на сцену планирует уже в январе.
Анита Рачвелишвили как певица дебютировала на сцене Тбилисского театра оперы и балета, исполнив партии Маддалены в "Риголетто" Верди и Ольги в "Евгении Онегине" Чайковского. Осенью 2006 года певицу приняли в труппу театра, а через год ее пригласили на учебу в Академию миланского театра La Scala.
По состоянию на 12 сентября, в Грузии полностью вакцинированы 593 944 человека, или 20,8% взрослого населения Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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