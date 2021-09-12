https://sputnik-georgia.ru/20210912/pik-chetvertoy-volny-v-gruzii-proyden-kogda-zhdat-pyatuyu-259531157.html

Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?

Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?

Четвертая волна коронавируса в Грузии пошла на спад, в госпитальном секторе в данное время 1 600 свободных коек 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T17:23+0400

2021-09-12T17:23+0400

2021-09-12T17:47+0400

четвертая волна

общество

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грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Пик четвертой волны пандемии коронавируса в Грузии уже пройден, все параметры, используемые для оценки эпидемиологической ситуации, в последние недели неуклонно улучшаются, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.По словам Чхаидзе, максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа, и с тех пор он ежедневно снижается.В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения>>Что касается вероятности новой волны, по словам Иване Чхаидзе, пятая волна вируса ожидается с ноября, но будет ли она, сказать сейчас трудно."Ноябрь – сезон роста респираторных вирусов. Новая волна может быть связана с резким падением температуры, что приведет к тому, что в помещении будет собираться больше людей и повысит риск заражения. Период гриппа и гриппоподобных заболеваний в Грузии начинается с ноября. Может быть, это вызовет пятую волну, но сейчас утверждать, что пятая волна обязательно будет, я считаю неправильным. Единственная реальная причина, по которой может начаться новая волна – это мутация", – сказал Чхаидзе.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной, и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19