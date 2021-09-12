Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?
17:23 12.09.2021 (обновлено: 17:47 12.09.2021)
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинский работник идет по паалате, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом COVID 19
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Четвертая волна коронавируса в Грузии пошла на спад, в госпитальном секторе в данное время 1 600 свободных коек
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Пик четвертой волны пандемии коронавируса в Грузии уже пройден, все параметры, используемые для оценки эпидемиологической ситуации, в последние недели неуклонно улучшаются, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
По словам Чхаидзе, максимальный показатель четвертой волны – 6 208 случаев – был зафиксирован 17 августа, и с тех пор он ежедневно снижается.
"Важно снизить количество активных случаев. По состоянию на 21 августа, в стране было 61 тысяча активных случаев, а сейчас это число уменьшилось вдвое, более того, сейчас активных 29 тысяч. А это значит, что снизилась нагрузка на больничный сектор. Сегодня у нас около 1 600 свободных коек", – сказал Чхаидзе.
Что касается вероятности новой волны, по словам Иване Чхаидзе, пятая волна вируса ожидается с ноября, но будет ли она, сказать сейчас трудно.
"Ноябрь – сезон роста респираторных вирусов. Новая волна может быть связана с резким падением температуры, что приведет к тому, что в помещении будет собираться больше людей и повысит риск заражения. Период гриппа и гриппоподобных заболеваний в Грузии начинается с ноября. Может быть, это вызовет пятую волну, но сейчас утверждать, что пятая волна обязательно будет, я считаю неправильным. Единственная реальная причина, по которой может начаться новая волна – это мутация", – сказал Чхаидзе.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной, и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
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