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Швейцарская шоколадная компания вложила миллионы в создание плантаций фундука в Грузии
Швейцарская шоколадная компания вложила миллионы в создание плантаций фундука в Грузии
Грузия – первая страна помимо самой Швейцарии, куда известная компания решила вложить свои инвестиции 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T09:01+0400
2021-09-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Швейцарская компания Camille Bloch решила выращивать в Грузии фундук, а затем использовать его в производстве своих знаменитых шоколадных конфет, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.Компания инвестировала 40 миллионов лари в Сигнахский муниципалитет (регион Кахети) и развела сады фундука на 50 гектарах земли с использованием инновационных технологий. Компания ожидает первого урожая к 2025 году.Как отмечается, компанию привлекли в Грузию перспективы с точки зрения производства фундука высокого качества.Грузия – первая страна помимо самой Швейцарии, куда Camille Bloch решила вложить свои инвестиции (компания также сотрудничает с Ганой, но закупает там готовое сырье – какао-бобы).Переговоры между Camille Bloch и властями Грузии по проекту плантации фундука и перерабатывающего завода длились несколько лет. Достичь договоренности удалось в январе 2020 года, после встречи исполнительного директора компании Даниэля Блоха с тогдашним премьером Грузии Георгием Гахария в рамках Всемирного экономического форума в ДавосеКомпания появилась в Грузии в 2020 году при поддержке агентства по привлечению инвестиций "Производи в Грузии". Было заявлено, что она планирует разбить в Кахети плантации фундука на участке площадью 650 гектаров. Там же будет построен завод по переработке лесного ореха.Известная швейцарская компания по производству шоколада, у которой 80-летняя история существования, производит примерно 3,7 тысячи тонн шоколада в год, четверть которого выходит на экспорт. Самые популярные продукты Camile Bloch – плитки Ragusa и Torino.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

Швейцарская шоколадная компания вложила миллионы в создание плантаций фундука в Грузии

09:01 12.09.2021
1062
© Pixabay / Alexander SteinШоколад
Шоколад - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Pixabay / Alexander Stein
Грузия – первая страна помимо самой Швейцарии, куда известная компания решила вложить свои инвестиции
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Швейцарская компания Camille Bloch решила выращивать в Грузии фундук, а затем использовать его в производстве своих знаменитых шоколадных конфет, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Компания инвестировала 40 миллионов лари в Сигнахский муниципалитет (регион Кахети) и развела сады фундука на 50 гектарах земли с использованием инновационных технологий. Компания ожидает первого урожая к 2025 году.
Как отмечается, компанию привлекли в Грузию перспективы с точки зрения производства фундука высокого качества.
Грузия – первая страна помимо самой Швейцарии, куда Camille Bloch решила вложить свои инвестиции (компания также сотрудничает с Ганой, но закупает там готовое сырье – какао-бобы).
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Переговоры между Camille Bloch и властями Грузии по проекту плантации фундука и перерабатывающего завода длились несколько лет. Достичь договоренности удалось в январе 2020 года, после встречи исполнительного директора компании Даниэля Блоха с тогдашним премьером Грузии Георгием Гахария в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Компания появилась в Грузии в 2020 году при поддержке агентства по привлечению инвестиций "Производи в Грузии". Было заявлено, что она планирует разбить в Кахети плантации фундука на участке площадью 650 гектаров. Там же будет построен завод по переработке лесного ореха.
Известная швейцарская компания по производству шоколада, у которой 80-летняя история существования, производит примерно 3,7 тысячи тонн шоколада в год, четверть которого выходит на экспорт. Самые популярные продукты Camile Bloch – плитки Ragusa и Torino.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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