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Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
В муниципалитете Хоби в Самегрело с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T12:09+0400
2021-09-12T12:09+0400
2021-09-12T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в муниципалитете Хоби (регион Самегрело) на западе Грузии, говорится на странице мэрии муниципалитета в Facebook.По данным мэрии, ветром сорвало крыши с более десятка домов. Особенно пострадали жители села Ахали Хибула.Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии>>В муниципалитете с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи.По словам местных жителей, ветер сопровождался проливным дождем. Пострадали сельскохозяйственные угодья и посевы.В зону бедствия уже прибыли соответствующие службы мэрии. Ведутся работы по устранению последствий непогоды и очистке дорог.По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету убытков, пострадавшему населению будет оказана помощь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, стихийное бедствие, самегрело
Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
12:09 12.09.2021 (обновлено: 13:35 12.09.2021)
В муниципалитете Хоби в Самегрело с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik.
Сильный ветер создал проблемы в муниципалитете Хоби (регион Самегрело) на западе Грузии, говорится на странице мэрии муниципалитета в Facebook
.
По данным мэрии, ветром сорвало крыши с более десятка домов. Особенно пострадали жители села Ахали Хибула.
В муниципалитете с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи.
По словам местных жителей, ветер сопровождался проливным дождем. Пострадали сельскохозяйственные угодья и посевы.
В зону бедствия уже прибыли соответствующие службы мэрии. Ведутся работы по устранению последствий непогоды и очистке дорог.
По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету убытков, пострадавшему населению будет оказана помощь.
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