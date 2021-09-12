https://sputnik-georgia.ru/20210912/silnyy-veter-na-zapade-gruzii-sorval-kryshi-s-desyatka-domov-259527644.html

Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов

Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов

В муниципалитете Хоби в Самегрело с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T12:09+0400

2021-09-12T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в муниципалитете Хоби (регион Самегрело) на западе Грузии, говорится на странице мэрии муниципалитета в Facebook.По данным мэрии, ветром сорвало крыши с более десятка домов. Особенно пострадали жители села Ахали Хибула.Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии>>В муниципалитете с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи.По словам местных жителей, ветер сопровождался проливным дождем. Пострадали сельскохозяйственные угодья и посевы.В зону бедствия уже прибыли соответствующие службы мэрии. Ведутся работы по устранению последствий непогоды и очистке дорог.По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету убытков, пострадавшему населению будет оказана помощь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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