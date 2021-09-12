Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210912/silnyy-veter-na-zapade-gruzii-sorval-kryshi-s-desyatka-domov-259527644.html
Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
В муниципалитете Хоби в Самегрело с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T12:09+0400
2021-09-12T13:35+0400
новости
грузия
стихийное бедствие
самегрело
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/30/237763015_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_c420b7e0581d5046dc12c2cd6480597b.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в муниципалитете Хоби (регион Самегрело) на западе Грузии, говорится на странице мэрии муниципалитета в Facebook.По данным мэрии, ветром сорвало крыши с более десятка домов. Особенно пострадали жители села Ахали Хибула.Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии&gt;&gt;В муниципалитете с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи.По словам местных жителей, ветер сопровождался проливным дождем. Пострадали сельскохозяйственные угодья и посевы.В зону бедствия уже прибыли соответствующие службы мэрии. Ведутся работы по устранению последствий непогоды и очистке дорог.По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету убытков, пострадавшему населению будет оказана помощь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
самегрело
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/30/237763015_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_2a9fcd85d9d2a85efa119bb91c025d74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, стихийное бедствие, самегрело

Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов

12:09 12.09.2021 (обновлено: 13:35 12.09.2021)
913
© photo : courtesy of Municipality of Poti CityВетер и сильный дождь повалили деревья
Ветер и сильный дождь повалили деревья - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© photo : courtesy of Municipality of Poti City
В муниципалитете Хоби в Самегрело с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в муниципалитете Хоби (регион Самегрело) на западе Грузии, говорится на странице мэрии муниципалитета в Facebook.
По данным мэрии, ветром сорвало крыши с более десятка домов. Особенно пострадали жители села Ахали Хибула.
Град, дождь, ветер – непогода создала проблемы в регионах Грузии>>
В муниципалитете с корнем вырваны деревья, повреждены линии электропередачи.
По словам местных жителей, ветер сопровождался проливным дождем. Пострадали сельскохозяйственные угодья и посевы.
В зону бедствия уже прибыли соответствующие службы мэрии. Ведутся работы по устранению последствий непогоды и очистке дорог.
По словам представителя мэрии, создана комиссия по подсчету убытков, пострадавшему населению будет оказана помощь.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000110
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:29Захватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме
13:48Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
13:22Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
13:20 Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
12:59Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
12:37В Испании скончалась солистка поп-дуэта Baccara
12:09Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
11:41COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:32В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm
10:58Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838
10:32Ртвели-2021 в Кахети входит в активную фазу
09:01Швейцарская шоколадная компания вложила миллионы в создание плантаций фундука в Грузии
ВчераНа склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины
ВчераГрузия завоевала первое золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо
ВчераЧто мы едим: в Грузии выявили большое количество просроченных продуктов
ВчераРынок недвижимости в Тбилиси – последние данные
ВчераСиноптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии
ВчераЗахватчику "Банка Грузии" в Кварели предъявили обвинение – мужчина раскаялся
ВчераГрузинские джинсы покоряют Европу
ВчераВ Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения