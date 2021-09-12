https://sputnik-georgia.ru/20210912/ukrainskiy-sudya-zanimavshiysya-delom-ob-ekstraditsii-megisa-kardava-nayden-mertvym-259537943.html

Украинский судья, занимавшийся делом об экстрадиции Мегиса Кардава, найден мертвым

Украинский судья, занимавшийся делом об экстрадиции Мегиса Кардава, найден мертвым

Судья Виталий Писанец рассматривал несколько громких уголовных дел, в том числе и дело об убийстве Павла Шеремета, сообщают украинские СМИ 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T23:55+0400

2021-09-12T23:55+0400

2021-09-13T00:12+0400

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мегис кардава

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Украинский судья, который два дня назад рассмотрел дело об экстрадиции бывшего высокопоставленного сотрудника военной полиции Грузии времен Саакашвили Мегиса Кардава, был найден мертвым, сообщают украинские СМИ.О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. Тогда и началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию. Украина экстрадировала экс-чиновника МВД Грузии на родину>>Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. На родине Кардава обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств и т. д.11 сентября стало известно, что Кардава будет экстрадирован в Грузию.По данным СМИ, тело судьи Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области в доме, куда он приехал в гости.Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи. Следствие ведется по статье " умышленное убийство".Судья Писанец в понедельник, 13 сентября, должен был провести процесс делу об экстрадиции Мегиса Кардава в Грузию.Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегис Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу "Навтлугской спецоперации".Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). За это он получил девять лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20191206/Minyust-Gruzii-podtverdil-fakt-ekstraditsii-bratev-Glushkovykh-v-Rossiyu-247205586.html

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