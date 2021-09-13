https://sputnik-georgia.ru/20210913/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-946-259540028.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 946
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 946
За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели за сутки 4 351 пациент, а с начала пандемии - 545 961 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T10:47+0400
2021-09-13T10:47+0400
2021-09-13T10:47+0400
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грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Рекордно низкое число инфицированных за последние несколько недель зафиксировано в Грузии за минувшие стуки - 946 новых случаев. Скончались 48 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 581 815 случаев заражения.Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 351 человек, а с начала пандемии - 545 961. Скончались 8 233.За сутки сделано 17 192 теста, в том числе 9 442 на антиген и 7 750 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки - 5,5%, за последние 14 дней - 7,81%, за последние семь дней – 7,36%.К этому времени сделано 1 507 986 прививок, в том числе за последние сутки - 14 703.В карантине в данное время находятся 85 человек, в стационарах - 6 186, в ковид-гостиницах - 611.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 946
За последние 24 часа от коронавируса скончались 48 человек, выздоровели за сутки 4 351 пациент, а с начала пандемии - 545 961
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Рекордно низкое число инфицированных за последние несколько недель зафиксировано в Грузии за минувшие стуки - 946 новых случаев. Скончались 48 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 581 815 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 351 человек, а с начала пандемии - 545 961. Скончались 8 233.
За сутки сделано 17 192 теста, в том числе 9 442 на антиген и 7 750 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки - 5,5%, за последние 14 дней - 7,81%, за последние семь дней – 7,36%.
К этому времени сделано 1 507 986 прививок, в том числе за последние сутки - 14 703.
В карантине в данное время находятся 85 человек, в стационарах - 6 186, в ковид-гостиницах - 611.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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