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Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме
Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме
До вынесения решения суда, обвиняемой стало плохо, и она была госпитализирована 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T10:27+0400
2021-09-13T10:27+0400
новости
грузия
батуми
суд
подростки
доведение до самоубийства
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Батумский городской суд избрал для 49-летней женщины, обвиняемой в попытке доведения несовершеннолетнего до самоубийства, заключение под стражу в качестве меры пресечения на время следствия.До оглашения приговора женщине стало плохо и ее перевели в больницу. Судье пришлось выносить решение в отсутствии обвиняемой.Довела подростка до самоубийства – задержанной предъявлено официальное обвинение&gt;&gt;Генеральная прокуратура Грузии предъявила женщине обвинения 12 сентября. По данным следствия, обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.Полиция задержала женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии – "Доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства" и "Угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу". Ей грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, батуми, суд, подростки, доведение до самоубийства

Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме

10:27 13.09.2021
370
© Sputnik / Seyran BaroyanБатумский городской суд
Батумский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Seyran Baroyan
До вынесения решения суда, обвиняемой стало плохо, и она была госпитализирована
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Батумский городской суд избрал для 49-летней женщины, обвиняемой в попытке доведения несовершеннолетнего до самоубийства, заключение под стражу в качестве меры пресечения на время следствия.
До оглашения приговора женщине стало плохо и ее перевели в больницу. Судье пришлось выносить решение в отсутствии обвиняемой.
Довела подростка до самоубийства – задержанной предъявлено официальное обвинение>>
Генеральная прокуратура Грузии предъявила женщине обвинения 12 сентября. По данным следствия, обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.
После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.
Полиция задержала женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии – "Доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства" и "Угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу". Ей грозит от двух до четырех лет тюрьмы.

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