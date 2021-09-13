https://sputnik-georgia.ru/20210913/dovedenie-podrostka-do-samoubiystva--sosedka-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-259541494.html

Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме

Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме

До вынесения решения суда, обвиняемой стало плохо, и она была госпитализирована 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T10:27+0400

2021-09-13T10:27+0400

2021-09-13T10:27+0400

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суд

подростки

доведение до самоубийства

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Батумский городской суд избрал для 49-летней женщины, обвиняемой в попытке доведения несовершеннолетнего до самоубийства, заключение под стражу в качестве меры пресечения на время следствия.До оглашения приговора женщине стало плохо и ее перевели в больницу. Судье пришлось выносить решение в отсутствии обвиняемой.Довела подростка до самоубийства – задержанной предъявлено официальное обвинение>>Генеральная прокуратура Грузии предъявила женщине обвинения 12 сентября. По данным следствия, обвиняемая с июня по 10 сентября 2021 года в присутствии друзей и родственников систематически подвергала оскорблениям и унижениям несовершеннолетнего. Она угрожала подростку расправиться с членами его семьи, поджечь дом, а также покончить с ним самим.После этого 10 сентября жертва предприняла попытку самоубийства.Полиция задержала женщину в тот же день. Она обвиняется по двум статьям УК Грузии – "Доведении несовершеннолетнего лица до самоубийства" и "Угроза причинения смерти или вреда здоровью заведомо несовершеннолетнему лицу". Ей грозит от двух до четырех лет тюрьмы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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