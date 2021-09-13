https://sputnik-georgia.ru/20210913/gruzinskie-sinoptiki-smogut-luchshe-prognozirovat-osadki-s-pomoschyu-novogo-meteoradara-259544158.html

Грузинские синоптики смогут лучше прогнозировать осадки с помощью нового метеорадара

Грузинские синоптики смогут лучше прогнозировать осадки с помощью нового метеорадара

Новый метеорологический радар установлен в пригороде Тбилиси и будет пущен в эксплуатацию к концу года 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T11:29+0400

2021-09-13T11:29+0400

2021-09-13T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В более точном прогнозировании ожидаемых осадков и их интенсивности грузинским синоптикам поможет новый метеорологический радар, установленный в пригороде Тбилиси Кикети, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.Метеорадар приобретен при финансовой поддержке правительства Грузии. Его стоимость составляет более 4,2 миллиона лари (1,3 миллиона долларов). Производителем радара является известная финская компания "VAISALA".Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии>>С помощью нового метеорологического радара удастся установить интенсивность и количество ожидаемых осадков почти на всей территории Восточной Грузии. Это позволит специалистам предоставить своевременную информацию соответствующим ведомствам о возможных стихийных бедствиях.Запуск радара в эксплуатацию планируется к концу этого года. На данный момент идут технические и монтажные работы.Аналогичный радар в прошлом году был установлен на территории, прилегающей к городу Кутаиси (Западная Грузия).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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