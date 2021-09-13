https://sputnik-georgia.ru/20210913/gruziyu-nuzhno-spasat--saakashvili-obratilsya-k-voennosluzhaschim-259556768.html

"Грузию нужно спасать" – Саакашвили обратился к военнослужащим

"Грузию нужно спасать" – Саакашвили обратился к военнослужащим

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали обращение Саакашвили предательским 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T16:37+0400

2021-09-13T16:37+0400

2021-09-13T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал грузинских военнослужащих принять активное участие в выборах в органы местного самоуправления.На прошлой неделе Саакашвили заявил о своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".Обращение экс-президента прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", назвав его предательским."Саакашвили все равно – он обращается к армии, полиции, экономистам или к шахтерам. У него только одна задача – как-то встряхнуть страну. Он обращается к армии так, как будто мы не знаем реальности. Армия укомплектована порядочными патриотами и профессионалами, и они не станут слушать такие предательские заявления", – сказал Вольский журналистам.В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и до сих пор остаются предметом обсуждения в социальных сетях.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210908/saakashvili-obeschaet-vernutsya-v-gruziyu--na-etot-raz-lyuboy-tsenoy-259413018.html

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