https://sputnik-georgia.ru/20210908/saakashvili-obeschaet-vernutsya-v-gruziyu--na-etot-raz-lyuboy-tsenoy-259413018.html

Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценой

Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценой

Третий президент Грузии заявляет, что не будет никого использовать в качестве щита при возвращении на родину 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T12:22+0400

2021-09-08T12:22+0400

2021-09-08T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, несмотря на возможные последствия.О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".Грузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?>>На вопрос, насколько правильным был его отъезд из Грузии в 2012 году, Саакашвили ответил, что был "эмоционально усталым".При этом экс-президент отметил, что несмотря на дружеские отношения со многими иностранными коллегами, он не собирается использовать никого, в том числе европарламентариев, в качестве щита во время возвращения на родину."Мне не нужен ничей щит… Этого не случится. Достаточно и меня", – отметил Саакашвили.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков". В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Прилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление СаакашвилиСаакашвили пообещал вернуться в Грузию к предстоящим выборам"Его ждут галстуки и тюрьма"- премьер о возвращении Саакашвили в ГрузиюПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210501/Mikhail-Saakashvili-utverzhdaet-chto-ESPCh-prinyal-ego-iski-protiv-Gruzii-251625215.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы