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Местные выборы в Грузии 2021
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Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценой
Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценой
Третий президент Грузии заявляет, что не будет никого использовать в качестве щита при возвращении на родину 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T12:22+0400
2021-09-08T14:10+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
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грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, несмотря на возможные последствия.О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".Грузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?&gt;&gt;На вопрос, насколько правильным был его отъезд из Грузии в 2012 году, Саакашвили ответил, что был "эмоционально усталым".При этом экс-президент отметил, что несмотря на дружеские отношения со многими иностранными коллегами, он не собирается использовать никого, в том числе европарламентариев, в качестве щита во время возвращения на родину."Мне не нужен ничей щит… Этого не случится. Достаточно и меня", – отметил Саакашвили.В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков". В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Прилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление СаакашвилиСаакашвили пообещал вернуться в Грузию к предстоящим выборам"Его ждут галстуки и тюрьма"- премьер о возвращении Саакашвили в ГрузиюПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы

Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценой

12:22 08.09.2021 (обновлено: 14:10 08.09.2021)
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© Sputnik / STRINGER / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / STRINGER
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Третий президент Грузии заявляет, что не будет никого использовать в качестве щита при возвращении на родину
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, несмотря на возможные последствия.
О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".
Грузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?>>

"Впервые за все эти годы я сказал, что приеду несмотря на последствия… Впервые в жизни я сказал, что сейчас уже та грань, после которого мы теряем нашу родину. И в предыдущие годы все к этому шло, но тогда ситуация не была столь критической. Сейчас ситуация настолько тяжелая, что больше нет времени для условностей", – заявил Саакашвили в интервью телеканалу ТВ Пирвели.

На вопрос, насколько правильным был его отъезд из Грузии в 2012 году, Саакашвили ответил, что был "эмоционально усталым".

"Эти годы не были для меня комфортными. Эти годы были полны бурь и великих сражений. Я уехал потому, что был эмоционально усталым и к тому времени истощенным... Я хотел, чтобы грузинский народ отдохнул от меня и, сказать правду, я хотел отдохнуть от грузинской ситуации", – заявил Саакашвили.

При этом экс-президент отметил, что несмотря на дружеские отношения со многими иностранными коллегами, он не собирается использовать никого, в том числе европарламентариев, в качестве щита во время возвращения на родину.
"Мне не нужен ничей щит… Этого не случится. Достаточно и меня", – отметил Саакашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".
Михаил Саакашвили, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2021
Михаил Саакашвили утверждает, что ЕСПЧ принял его иски против Грузии
1 мая, 22:19
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В августе 2008 года, во время "пятидневной войны", кадры, на которых тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, разговаривая по телефону, нервно жует галстук, обошли весь мир и были предметом бурного обсуждения в социальных сетях.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

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Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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