Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210913/kak-gruziny-ukrali-milliony-u-irakskogo-biznesmena-versiya-sledovateley-259559119.html
Как грузины украли миллионы у иракского бизнесмена? Версия следователей
Как грузины украли миллионы у иракского бизнесмена? Версия следователей
Следователи считают, что преступление организовала домработница из Грузии, которая устроилась на работу к иракскому бизнесмену 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T17:11+0400
2021-09-13T17:55+0400
новости
в мире
грузия
ирак
арест
ограбление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/46/245974694_0:270:3396:2180_1920x0_80_0_0_047795346c506df2c828ffd5474ad82e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Стали известны подробности крупного ограбления в Ираке, которое, предположительно, совершили четверо граждан Грузии, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на иракские СМИ.По данным СМИ, некто Марика (фамилия неизвестна) 3 сентября вместе с тремя сообщниками совершила масштабное ограбление дома торговца золотом в иракском городе Дуок. Злоумышленники украли 2 миллиона 600 тысяч долларов, а также 4 кг золота.Пять месяцев назад женщина устроилась работать к жертве домработницей. По версии местной полиции, гражданка Грузии дождалась удобного момента, когда хозяина не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ. Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции.При этом Марика, подозреваемая в организации ограбления, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции.По данным местной полиции, в грабеже участвовали житель Ланчхути Тенгиз Шайнидзе 1986 года рождения, житель Лентехи Цотне Мчедлидзе 1994 года рождения и житель Цагери Акакий Сагинадзе 1987 года рождения.В настоящее время иракская полиция опрашивает около 20 человек из окружения злоумышленницы. Трое подозреваемых в сообщничестве задержаны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210911/gruziny-ukrali-u-irakskogo-biznesmena-26-mln-dollarov-i-kilogrammy-dragotsennostey--smi-259514243.html
ирак
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/46/245974694_66:0:3331:2449_1920x0_80_0_0_af0a004a8776473eecc18c1aaa7965fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, грузия, ирак, арест, ограбление

Как грузины украли миллионы у иракского бизнесмена? Версия следователей

17:11 13.09.2021 (обновлено: 17:55 13.09.2021)
334
© AFP / AHMAD AL-RUBAYEИтальянские карабинеры и иракский полицейский в Багдаде
Итальянские карабинеры и иракский полицейский в Багдаде - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© AFP / AHMAD AL-RUBAYE
Следователи считают, что преступление организовала домработница из Грузии, которая устроилась на работу к иракскому бизнесмену
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Стали известны подробности крупного ограбления в Ираке, которое, предположительно, совершили четверо граждан Грузии, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на иракские СМИ.
По данным СМИ, некто Марика (фамилия неизвестна) 3 сентября вместе с тремя сообщниками совершила масштабное ограбление дома торговца золотом в иракском городе Дуок. Злоумышленники украли 2 миллиона 600 тысяч долларов, а также 4 кг золота.
Пять месяцев назад женщина устроилась работать к жертве домработницей. По версии местной полиции, гражданка Грузии дождалась удобного момента, когда хозяина не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ. Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции.
Денежные купюры США - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
Грузины украли у иракского бизнесмена 2,6 млн долларов и килограммы драгоценностей – СМИ
11 сентября, 14:00
4760
При этом Марика, подозреваемая в организации ограбления, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции.
По данным местной полиции, в грабеже участвовали житель Ланчхути Тенгиз Шайнидзе 1986 года рождения, житель Лентехи Цотне Мчедлидзе 1994 года рождения и житель Цагери Акакий Сагинадзе 1987 года рождения.
В настоящее время иракская полиция опрашивает около 20 человек из окружения злоумышленницы. Трое подозреваемых в сообщничестве задержаны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000002
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:08Made in Georgia: столица Грузии приглашает на Tbilisi Street Market
17:53Книжный фли-маркет пройдет в Тбилиси
17:38Драка в Тбилиси - ранены несколько подростков
17:29В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами
17:11Как грузины украли миллионы у иракского бизнесмена? Версия следователей
16:53Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей
16:37"Грузию нужно спасать" – Саакашвили обратился к военнослужащим
15:49Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки
15:34Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии
14:45Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе
14:14Песня грузинской исполнительницы Creams прозвучала в сериале "Люцифер" от Netflix
13:57Современный удобный транспорт, город без заторов – что обещает Каладзе тбилисцам
13:39"Любовь с первого…": Анна Седокова стала ведущей шокирующего реалити-шоу
13:24МВД Грузии изъяло целый арсенал оружия в Тбилиси и Кутаиси
12:06COVID-статистика Грузии: число новых инфицированных сокращается
11:50СМИ: мужчина ранил туристку, а после покончил с собой в Батуми
11:29Грузинские синоптики смогут лучше прогнозировать осадки с помощью нового метеорадара
10:59Рэпер Lil Nas X удостоен главного приза MTV Video Music Awards 2021
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 946
10:27Доведение подростка до самоубийства – соседка будет ждать приговора в тюрьме