https://sputnik-georgia.ru/20210913/kak-gruziny-ukrali-milliony-u-irakskogo-biznesmena-versiya-sledovateley-259559119.html

Как грузины украли миллионы у иракского бизнесмена? Версия следователей

Как грузины украли миллионы у иракского бизнесмена? Версия следователей

Следователи считают, что преступление организовала домработница из Грузии, которая устроилась на работу к иракскому бизнесмену 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T17:11+0400

2021-09-13T17:11+0400

2021-09-13T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Стали известны подробности крупного ограбления в Ираке, которое, предположительно, совершили четверо граждан Грузии, сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на иракские СМИ.По данным СМИ, некто Марика (фамилия неизвестна) 3 сентября вместе с тремя сообщниками совершила масштабное ограбление дома торговца золотом в иракском городе Дуок. Злоумышленники украли 2 миллиона 600 тысяч долларов, а также 4 кг золота.Пять месяцев назад женщина устроилась работать к жертве домработницей. По версии местной полиции, гражданка Грузии дождалась удобного момента, когда хозяина не было дома, открыла окно своим сообщникам и передала им ключ. Злоумышленники спрятали украденное в тайнике, однако не смогли забрать его, так как о преступной схеме стало известно полиции.При этом Марика, подозреваемая в организации ограбления, успела покинуть Ирак с 20 тысячами долларов и скрылась на территории соседней Турции.По данным местной полиции, в грабеже участвовали житель Ланчхути Тенгиз Шайнидзе 1986 года рождения, житель Лентехи Цотне Мчедлидзе 1994 года рождения и житель Цагери Акакий Сагинадзе 1987 года рождения.В настоящее время иракская полиция опрашивает около 20 человек из окружения злоумышленницы. Трое подозреваемых в сообщничестве задержаны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210911/gruziny-ukrali-u-irakskogo-biznesmena-26-mln-dollarov-i-kilogrammy-dragotsennostey--smi-259514243.html

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