https://sputnik-georgia.ru/20210913/kto-vedet-taynuyu-slezhku-za-svyaschennikami-v-gruzii-vlasti-i-oppozitsiya-vinyat-drug-druga-259566888.html

Кто ведет тайную слежку за священниками в Грузии? Власти и оппозиция винят друг друга

Кто ведет тайную слежку за священниками в Грузии? Власти и оппозиция винят друг друга

Скандал с распространением тайных видео и аудиозаписей разговоров священнослужителей в Грузии набирает обороты 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T22:12+0400

2021-09-13T22:12+0400

2021-09-13T22:12+0400

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

зураб джапаридзе

ника мелия

прослушка

мамука мдинарадзе

гпц

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинские власти и оппозиция винят друг друга в тайной слежке, а затем распространении видео и аудиозаписей разговоров священнослужителей в Грузии.В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" назвали подобные факты происками оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), созданной экс-президентом Михаилом Саакашвили.По словам одного из лидеров "Мечты" Мамуки Мдинарадзе, очередная попытка оппонентов настроить церковь против правительства Грузии потерпела крах.По его словам, прослушивание разговоров, слежка за людьми и вмешательство в их частную жизнь - это методы предыдущей власти."Грузинское государство, правительство Грузии и грузинское общество стоят и будут стоять на страже репутации Грузинской православной церкви", - подчеркнул Мдинарадзе.Мдинарадзе уверен, что таким образом в ЕНД признали проигрыш в предстоящих местных выборах.Ответ оппонентовВ "Едином национальном движении" уверены, что тайную слежку ведут действующие власти. Председатель партии Ника Мелия убежден, что сегодня в Грузии нет человека, за которым не следят спецслужбы. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зура Джапаридзе, котрый ранее был соратником Саакашвили, считает, что распространением этих записей кто-то пытается шантажировать духовенство. Цель шантажа - заставить церковь настроить прихожан голосовать за "Грузинскую мечту" на выборах 2 октября. "Я знаю, что Грузинская Патриархия - это не религиозный институт, это политический институт, и там есть много людей, которые используют это учреждение для обретения власти и материального благополучия", - сказал Джапаридзе.Скандал с прослушкой священниковАудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы накануне в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.Служба государственного инспектора Грузии уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Тем временем, журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад - 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210913/taynaya-slezhka-za-svyaschennosluzhitelyami-novyy-skandal-v-gruzii-259563560.html

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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, зураб джапаридзе, ника мелия, прослушка, мамука мдинарадзе, гпц, грузинская православная церковь, скандал