https://sputnik-georgia.ru/20210913/poka-derzhim-distantsiyu-i-nosim-maski--eti-rekomendatsii-v-gruzii-ostayutsya-v-sile-259552597.html

Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе

Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе

В скором времени в Грузии могут заработать детские развлекательные центры, если позволит эпидситуация в стране 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T14:45+0400

2021-09-13T14:45+0400

2021-09-13T14:45+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Ношение масок в транспорте, также как в открытых и закрытых пространствах, остается обязательным и соответствующие службы будут строго контролировать этот процесс, заявил на брифинге глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Гибрадзе также заявил, что уже функционирует специальное приложение, которое даст возможность гражданам получить информацию о ковид-статусе.В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан>>На совете было решено, что в случае сохранения тенденции стабилизация эпидситуации, с 4 октября возобновят работу детские развлекательные центры.В стране с 14 августа было запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий (кроме международных центров), запрещена работа детских развлекательных центров.Четвертая волна коронавируса в Грузии пошла на спад. В стране после месячного перерыва восстановлено движение общественного транспорта, однако школы приступают к учебному процессу 15 сентября пока в дистанционном режиме.За последние сутки выявлено 946 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 581 тысячи случаев заражения COVID-19, более 545 тысяч человек выздоровели, 8 233 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса