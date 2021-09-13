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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/poka-derzhim-distantsiyu-i-nosim-maski--eti-rekomendatsii-v-gruzii-ostayutsya-v-sile-259552597.html
Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе
Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе
В скором времени в Грузии могут заработать детские развлекательные центры, если позволит эпидситуация в стране 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T14:45+0400
2021-09-13T14:45+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Ношение масок в транспорте, также как в открытых и закрытых пространствах, остается обязательным и соответствующие службы будут строго контролировать этот процесс, заявил на брифинге глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Гибрадзе также заявил, что уже функционирует специальное приложение, которое даст возможность гражданам получить информацию о ковид-статусе.В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан&gt;&gt;На совете было решено, что в случае сохранения тенденции стабилизация эпидситуации, с 4 октября возобновят работу детские развлекательные центры.В стране с 14 августа было запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий (кроме международных центров), запрещена работа детских развлекательных центров.Четвертая волна коронавируса в Грузии пошла на спад. В стране после месячного перерыва восстановлено движение общественного транспорта, однако школы приступают к учебному процессу 15 сентября пока в дистанционном режиме.За последние сутки выявлено 946 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 581 тысячи случаев заражения COVID-19, более 545 тысяч человек выздоровели, 8 233 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе

14:45 13.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пассажиры в автобусе в масках
Эпидемия коронавируса - пассажиры в автобусе в масках - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В скором времени в Грузии могут заработать детские развлекательные центры, если позволит эпидситуация в стране
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Ношение масок в транспорте, также как в открытых и закрытых пространствах, остается обязательным и соответствующие службы будут строго контролировать этот процесс, заявил на брифинге глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Гибрадзе также заявил, что уже функционирует специальное приложение, которое даст возможность гражданам получить информацию о ковид-статусе.
В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан>>
На совете было решено, что в случае сохранения тенденции стабилизация эпидситуации, с 4 октября возобновят работу детские развлекательные центры.
В стране с 14 августа было запрещено движение общественного транспорта, проведение фестивалей, концертов и спортивных мероприятий (кроме международных центров), запрещена работа детских развлекательных центров.

"По решению координационного совета, в госслужбах максимально сохраняется режим дистанционной работы. С аналогичной рекомендацией мы обращаемся к частному сектору. Также, подчеркиваем, что тестирование, согласно постановлению правительства, для определенных целевых групп вновь остается бесплатным, и в этом плане ничего не изменилось", – заявил Гибрадзе.

Четвертая волна коронавируса в Грузии пошла на спад. В стране после месячного перерыва восстановлено движение общественного транспорта, однако школы приступают к учебному процессу 15 сентября пока в дистанционном режиме.
За последние сутки выявлено 946 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 581 тысячи случаев заражения COVID-19, более 545 тысяч человек выздоровели, 8 233 скончались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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