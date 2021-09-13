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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/v-gruzii-startuet-pooschritelnaya-lotereya-dlya-vaktsinirovannykh-grazhdan-259540290.html
В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан
В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан
До конца года в лотерее для вакцинированных граждан будет разыграно 2 миллиона 800 тысяч лари 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T09:12+0400
2021-09-13T09:19+0400
четвертая волна
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новости
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ооо "лотерейная компания грузии"
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Розыгрыш поощрительной лотереи для вакцинированных граждан начинается в Грузии с 13 сентября.Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора будет разыгрывать денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2 миллиона 800 тысяч лари.Лотерея будет разыгрываться каждый день до конца года. Помимо ежедневных розыгрышей, будут и еженедельные итоговые розыгрыши. Розыгрыши будут начинаться со ста лари.Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии&gt;&gt;Ежедневно будут разыгрывать от ста до 500 лари, а еженедельно – по 1, 1,5 и 10 тысяч.Итоговый розыгрыш состоится в конце года, и его призовой фонд составит сто тысяч лари.У Лотерейной компании будет доступ с базами центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все вакцинированные одной или двумя дозами вакцины.По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% взрослого населения, полностью двумя дозами – 489 194 человека (17,1% взрослого населения).Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, ооо "лотерейная компания грузии", коронавирус covid-19

В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан

09:12 13.09.2021 (обновлено: 09:19 13.09.2021)
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© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкЛотерейные билеты
Лотерейные билеты - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
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До конца года в лотерее для вакцинированных граждан будет разыграно 2 миллиона 800 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Розыгрыш поощрительной лотереи для вакцинированных граждан начинается в Грузии с 13 сентября.
Лотерейная компания ежедневно по принципу случайного отбора будет разыгрывать денежные призы для вакцинированных лиц. Общий призовой фонд лотереи составляет 2 миллиона 800 тысяч лари.
Лотерея будет разыгрываться каждый день до конца года. Помимо ежедневных розыгрышей, будут и еженедельные итоговые розыгрыши. Розыгрыши будут начинаться со ста лари.
Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии>>
Ежедневно будут разыгрывать от ста до 500 лари, а еженедельно – по 1, 1,5 и 10 тысяч.
Итоговый розыгрыш состоится в конце года, и его призовой фонд составит сто тысяч лари.
У Лотерейной компании будет доступ с базами центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все вакцинированные одной или двумя дозами вакцины.
По последним данным, в Грузии сделано 1 340 062 прививки. Одной дозой вакцинированы 850 868 человек – это 29,8% взрослого населения, полностью двумя дозами – 489 194 человека (17,1% взрослого населения).
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