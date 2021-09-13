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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/s-segodnyashnego-dnya-v-gruzii-vozobnovil-rabotu-obschestvennyy-transport-259529977.html
С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт
С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт
На улицах Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди появились автобусы и маршрутки, в столице заработало метро 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T07:01+0400
2021-09-13T07:01+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
транспорт
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди возобновил работу в понедельник, 13 сентября.Такое решение принял Межведомственный, координационный совет на заседании 7 сентября.Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта&gt;&gt;Работа муниципального транспорта в больших городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации. Первоначально возобновление работы муниципального транспорта планировалось с 4 сентября, но с учетом роста показателя инфицирования коронавирусом, снятие ограничение было отсрочено до 13 сентября.Как заявили в пресс-службе мэрии Тбилиси, наличие масок у пассажиров по-прежнему будет строго контролироваться, как и соблюдение дистанции.Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что интервал между движением поездов в метро будет сокращен, а также будет активно проводиться дезинфекция вагонов, автобусов и микроавтобусов .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, транспорт, коронавирус covid-19

С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт

07:01 13.09.2021
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© photo: Sputnik / Viktor KaminskyГородской транспорт. Пассажирский автобус и люди на остановке
Городской транспорт. Пассажирский автобус и люди на остановке - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
На улицах Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди появились автобусы и маршрутки, в столице заработало метро
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди возобновил работу в понедельник, 13 сентября.
Такое решение принял Межведомственный, координационный совет на заседании 7 сентября.
Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта>>
Работа муниципального транспорта в больших городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации. Первоначально возобновление работы муниципального транспорта планировалось с 4 сентября, но с учетом роста показателя инфицирования коронавирусом, снятие ограничение было отсрочено до 13 сентября.
Как заявили в пресс-службе мэрии Тбилиси, наличие масок у пассажиров по-прежнему будет строго контролироваться, как и соблюдение дистанции.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что интервал между движением поездов в метро будет сокращен, а также будет активно проводиться дезинфекция вагонов, автобусов и микроавтобусов .
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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