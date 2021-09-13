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С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт

С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт

На улицах Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди появились автобусы и маршрутки, в столице заработало метро 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T07:01+0400

2021-09-13T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Общественный транспорт в пяти крупных городах Грузии – Тбилиси, Батуми, Рустави, Кутаиси и Зугдиди возобновил работу в понедельник, 13 сентября.Такое решение принял Межведомственный, координационный совет на заседании 7 сентября.Минздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта>>Работа муниципального транспорта в больших городах была остановлена с 14 августа из-за резкого ухудшения эпидситуации. Первоначально возобновление работы муниципального транспорта планировалось с 4 сентября, но с учетом роста показателя инфицирования коронавирусом, снятие ограничение было отсрочено до 13 сентября.Как заявили в пресс-службе мэрии Тбилиси, наличие масок у пассажиров по-прежнему будет строго контролироваться, как и соблюдение дистанции.Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал, что интервал между движением поездов в метро будет сокращен, а также будет активно проводиться дезинфекция вагонов, автобусов и микроавтобусов .Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, транспорт, коронавирус covid-19