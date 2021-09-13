https://sputnik-georgia.ru/20210913/semi-v-gruzii-vklyuchayutsya-v-gosprogrammu-lgotnoy-ipoteki-259554857.html

Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки

Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки

Пять из 11 заявок на льготные ипотечные кредиты уже одобрены и шесть в стадии рассмотрения 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T15:49+0400

2021-09-13T15:49+0400

2021-09-13T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. К этому времени одобрены пять льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября>>Кто может воспользоваться программой:* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 годаМаксимальная сумма кредита составит 200 тысяч лариСтоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Для развития экономики Грузии и улучшения социально-финансового положения граждан, власти расширили программу "Производи в Грузии", добавив к ней четыре новых компонента, один из которых "Субсидированная ипотека". Кроме улучшения жилищных условий грузинских семей, программа служит для стимулирования спроса на недвижимость.Читать также:Сколько кредитов подорожали после последнего решения Нацбанка ГрузииСемьям в Грузии помогут обзавестись квартирамиКогда ждать восстановления экономики Грузии – прогнозы аналитиковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210817/Kreditnyy-portfel-pravitelstva-Gruzii-v-agrosektore-prevysil-2-mlrd-lari-252601724.html

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экономика, новости, грузия, правительство грузии, кредит