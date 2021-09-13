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https://sputnik-georgia.ru/20210913/semi-v-gruzii-vklyuchayutsya-v-gosprogrammu-lgotnoy-ipoteki-259554857.html
Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки
Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки
Пять из 11 заявок на льготные ипотечные кредиты уже одобрены и шесть в стадии рассмотрения 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T15:49+0400
2021-09-13T15:49+0400
экономика
новости
грузия
правительство грузии
кредит
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. К этому времени одобрены пять льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября&gt;&gt;Кто может воспользоваться программой:* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 годаМаксимальная сумма кредита составит 200 тысяч лариСтоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Для развития экономики Грузии и улучшения социально-финансового положения граждан, власти расширили программу "Производи в Грузии", добавив к ней четыре новых компонента, один из которых "Субсидированная ипотека". Кроме улучшения жилищных условий грузинских семей, программа служит для стимулирования спроса на недвижимость.Читать также:Сколько кредитов подорожали после последнего решения Нацбанка ГрузииСемьям в Грузии помогут обзавестись квартирамиКогда ждать восстановления экономики Грузии – прогнозы аналитиковПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210817/Kreditnyy-portfel-pravitelstva-Gruzii-v-agrosektore-prevysil-2-mlrd-lari-252601724.html
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экономика, новости, грузия, правительство грузии, кредит

Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки

15:49 13.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПодъемный кран на стройке нового дома
Подъемный кран на стройке нового дома - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пять из 11 заявок на льготные ипотечные кредиты уже одобрены и шесть в стадии рассмотрения
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. К этому времени одобрены пять льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.
Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября>>

"У нас есть данные из различных банков. 11 ипотечных кредитов поддерживаются новой программой, из которых пять уже одобрены, а шест находятся на рассмотрении. Речь идет о многодетных семьях, о тех, у кого трое и более детей, и о семьях, в которых появится новорожденный, – сказала Турнава.

Кто может воспользоваться программой:

* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;
* Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
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Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте:
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года
Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари
Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.
Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.
Для развития экономики Грузии и улучшения социально-финансового положения граждан, власти расширили программу "Производи в Грузии", добавив к ней четыре новых компонента, один из которых "Субсидированная ипотека". Кроме улучшения жилищных условий грузинских семей, программа служит для стимулирования спроса на недвижимость.

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