https://sputnik-georgia.ru/20210913/v-gruzii-est-sluchai-vaktsinatsii-grazhdan-raznymi-preparatami-259559513.html

В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами

В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами

Заменить при иммунизации одну вакцину другой можно только в особых случаях и по рекомендации врача 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T17:29+0400

2021-09-13T17:29+0400

2021-09-13T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи замены одной вакцины от коронавируса другой, и при этом у пациентов не было никаких проблем и осложнений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в понедельник.Гамкрелидзе подтвердил, что в Грузии часть граждан сделала прививку разными вакцинами, но это не имеет массового характера. Как пояснил главный эпидемиолог, замена вакцины происходит в случае сильных побочных эффектов или же наступления беременности.Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей>>"Во время первой дозы у человека могут быть сильные побочные реакции. У нас было три анафилаксии в течение этого периода. К счастью, все завершились нормально. В это время происходит замена китайской вакциной. Также, замена происходит во время сильных неврологических побочных эффектов. Вы знаете, что у нас работает комитет побочных эффектов после иммунизации, он в специальной форме ведет учет осложнений после вакцинации. Если есть такие случаи и врач считает, что нужно заменить вакцину, то ее заменяют другой", – заявил Гамкрелидзе.По словам Гамкрелидзе, в Грузии были случаи, когда несколько женщин до беременности были вакцинированы Sinopharm и после подтверждения беременности привиты другой вакциной."Ни у кого, кому была сделана другая вакцина, не было никаких проблем", – подчеркнул Гамкрелидзе.Медики рекомендуют беременным женщинам вакцинироваться только препаратом Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19