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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/v-gruzii-est-sluchai-vaktsinatsii-grazhdan-raznymi-preparatami-259559513.html
В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами
В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами
Заменить при иммунизации одну вакцину другой можно только в особых случаях и по рекомендации врача 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T17:29+0400
2021-09-13T17:50+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи замены одной вакцины от коронавируса другой, и при этом у пациентов не было никаких проблем и осложнений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в понедельник.Гамкрелидзе подтвердил, что в Грузии часть граждан сделала прививку разными вакцинами, но это не имеет массового характера. Как пояснил главный эпидемиолог, замена вакцины происходит в случае сильных побочных эффектов или же наступления беременности.Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей&gt;&gt;"Во время первой дозы у человека могут быть сильные побочные реакции. У нас было три анафилаксии в течение этого периода. К счастью, все завершились нормально. В это время происходит замена китайской вакциной. Также, замена происходит во время сильных неврологических побочных эффектов. Вы знаете, что у нас работает комитет побочных эффектов после иммунизации, он в специальной форме ведет учет осложнений после вакцинации. Если есть такие случаи и врач считает, что нужно заменить вакцину, то ее заменяют другой", – заявил Гамкрелидзе.По словам Гамкрелидзе, в Грузии были случаи, когда несколько женщин до беременности были вакцинированы Sinopharm и после подтверждения беременности привиты другой вакциной."Ни у кого, кому была сделана другая вакцина, не было никаких проблем", – подчеркнул Гамкрелидзе.Медики рекомендуют беременным женщинам вакцинироваться только препаратом Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами

17:29 13.09.2021 (обновлено: 17:50 13.09.2021)
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© AP Photo / Mary AltafferВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Заменить при иммунизации одну вакцину другой можно только в особых случаях и по рекомендации врача
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Грузии зафиксированы случаи замены одной вакцины от коронавируса другой, и при этом у пациентов не было никаких проблем и осложнений, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге в понедельник.
Гамкрелидзе подтвердил, что в Грузии часть граждан сделала прививку разными вакцинами, но это не имеет массового характера. Как пояснил главный эпидемиолог, замена вакцины происходит в случае сильных побочных эффектов или же наступления беременности.
Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей>>
"Во время первой дозы у человека могут быть сильные побочные реакции. У нас было три анафилаксии в течение этого периода. К счастью, все завершились нормально. В это время происходит замена китайской вакциной. Также, замена происходит во время сильных неврологических побочных эффектов. Вы знаете, что у нас работает комитет побочных эффектов после иммунизации, он в специальной форме ведет учет осложнений после вакцинации. Если есть такие случаи и врач считает, что нужно заменить вакцину, то ее заменяют другой", – заявил Гамкрелидзе.
По словам Гамкрелидзе, в Грузии были случаи, когда несколько женщин до беременности были вакцинированы Sinopharm и после подтверждения беременности привиты другой вакциной.
"Ни у кого, кому была сделана другая вакцина, не было никаких проблем", – подчеркнул Гамкрелидзе.
Медики рекомендуют беременным женщинам вакцинироваться только препаратом Pfizer.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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