https://sputnik-georgia.ru/20210913/glavnyy-epidemiolog-gruzii-nedovolen-pokazatelem-vaktsinatsii-sredi-uchiteley-259558078.html

Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей

Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей

К этому времени прививки от коронавируса сделали 58% педагогов государственных школ, полной дозой вакцинированы 36% 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T16:53+0400

2021-09-13T16:53+0400

2021-09-13T17:59+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

школа

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе не доволен показателями вакцинации среди педагогов частных и государственных школ.На прошлой неделе был изучен показатель вакцинации в школах и, по словам Гамкрелидзе, стопроцентной вакцинации нигде нет – ни в частных, ни в государственных школах. Разница между показателем вакцинации в частных и госшколах сильно не отличается и достигает 70%.Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии>>"В октябре учеба обязательно должна начаться, и центр по контролю заболеваний за то, чтобы учеба возобновилась на месте (в классах). Мы рекомендуем довести процент вакцинации хотя бы до 80%", – заявил Гамкрелидзе на брифинге, добавив, что вакцинированными должны быть не только педагоги, но и родители, и члены семьи детей.По словам Гамкрелидзе, 55% всего персонала госшкол вакцинировано, из них полностью привиты 33%. Что касается вакцинации педагогов, то в Грузии привиты 58% учителей, из них полной дозой – 36%. В частных школах вакцинированы 64%, из них полностью – 44%. Самый высокий показатель вакцинации педагогов (70%) наблюдается в Тбилиси.Школы Грузии начинают учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, дети будут учиться в дистанционном формате.Оценивая эпидситуацию в стране, Гамкрелидзе заявил, что наблюдается тенденция стабилизации, однако нужно продолжать проявлять осторожность и обязательно вакцинироваться.По его словам, в августе в среднем в день делались 23 тысячи прививок, и было сделано 715 тысяч прививок. Центр по контролю заболеваний добивается увеличить суточный показатель до 30-45 тысяч."Скоро, наверное, мы начнем прививки против гриппа. В основном для лиц, входящих в группу риска, как это было раньше. Если между другими прививками должен быть 14-дневный интервал с ковидом, согласно новому протоколу CDC, вакцина коронавируса и гриппа должна быть сделана вместе", – отметил Гамкрелидзе.Грузия перенесла тяжелую четвертую волну коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 581 случая инфицирования, более 545 тысяч выздоровели, 8 233 скончались.Читайте также:Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силеВ Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных гражданПик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, школа, коронавирус covid-19