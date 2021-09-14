https://sputnik-georgia.ru/20210914/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-221-259573881.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 221

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 221

За последние 24 часа от коронавируса скончались 54 человека, вылечились от коронавируса 2 990 пациентов, а с начала пандемии вылечились 548 951 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T10:48+0400

2021-09-14T10:48+0400

2021-09-14T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 221. Скончались 54 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 585 036 случаев заражения. https://stopcov.ge/ .В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 990 пациентов, с начала пандемии – 548 951. Скончались 8 287.За сутки сделано 37 717 тестов, в том числе 24 507 на антиген и 13 210 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 8,54%, за последние 14 дней – 7,58%, за последние семь дней – 7,44%.К этому времени в Грузии сделано 1 534 111 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 26 125.В карантине в данное время находятся 78 человек, в стационарах – 5 882, в ковид-гостиницах – 1 539.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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