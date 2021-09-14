https://sputnik-georgia.ru/20210914/chislo-vnutrennikh-turistov-v-gruzii-uvelichilos-v-dva-raza-259570326.html
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза
Во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты... 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T10:43+0400
2021-09-14T10:43+0400
2021-09-14T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2021 года увеличилось на 106,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты, 654,5 тысячи из них были туристическими.Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз>>Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 112,3% больше аналогичного показателя за апрель-июнь 2020 года.Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в этой сфере.Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.Куда ездили и сколько тратили местные туристыЗа отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.При этом большинство жителей Грузии во втором квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале составили 203,4 миллиона лари, что на 128,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 8,9% и составили 143,7 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.Среди внутренних туристов 53,6% составляют женщины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, экономика, статистика
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза
Во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты, 654,5 тысячи из них были туристическими
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2021 года увеличилось на 106,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте
Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты, 654,5 тысячи из них были туристическими.
Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 112,3% больше аналогичного показателя за апрель-июнь 2020 года.
Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в этой сфере.
Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.
Куда ездили и сколько тратили местные туристы
За отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.
Цели визитов туристов-резидентов в Грузии
(среднемесячные показатели)
|Цель визита
|
Количество визитов,
тысячи
|Доля в общем числе визитов, %
|Визит к родственникам и друзьям
|664,6
|47
|Посещение второго дома
|248
|17,5
|Шопинг
|199,6
|14,1
|Лечение
|111
|7,8
|Отдых и развлечение
|98,7
|7
|Профдеятельность
|43,6
|3,1
|Паломничество
|22,7
|1,6
|Образование
|2,1
|0,1
|Другие
|25,1
|1,8
При этом большинство жителей Грузии во втором квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.
Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале составили 203,4 миллиона лари, что на 128,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 8,9% и составили 143,7 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.
Траты жителей Грузии как туристов
(среднемесячные показатели)
|Вид расходов
|Расходы, млн лари
|Расходы за визит, лари
|Покупки
|78,1
|55,2
|Еда и напитки
|46
|32,5
|Транспорт
|42,9
|30,3
|Размещение
|3,8
|2,7
|Развлечения
|0,4
|0,3
|Другое
|32,2
|22,8
Среди внутренних туристов 53,6% составляют женщины.
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