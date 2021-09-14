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Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза
Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза
Во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты... 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T10:43+0400
2021-09-14T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2021 года увеличилось на 106,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты, 654,5 тысячи из них были туристическими.Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз&gt;&gt;Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 112,3% больше аналогичного показателя за апрель-июнь 2020 года.Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в этой сфере.Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.Куда ездили и сколько тратили местные туристыЗа отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.При этом большинство жителей Грузии во втором квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале составили 203,4 миллиона лари, что на 128,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 8,9% и составили 143,7 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.Среди внутренних туристов 53,6% составляют женщины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, туризм, экономика, статистика

Число внутренних туристов в Грузии увеличилось в два раза

10:43 14.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы на берегу Черного моря в Грузии на батумском бульваре
Туристы на берегу Черного моря в Грузии на батумском бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты, 654,5 тысячи из них были туристическими
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число внутренних туристов в Грузии во втором квартале 2021 года увеличилось на 106,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По данным ведомства, во втором квартале 2021 года по Грузии путешествовали 1 231,4 тысячи жителей страны, которые осуществили 1 415,3 тысячи поездок в другие населенные пункты, 654,5 тысячи из них были туристическими.
Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз>>
Число туристических визитов за отчетный период в среднем в месяц было на 112,3% больше аналогичного показателя за апрель-июнь 2020 года.
Весной 2020 года в Грузии, чтобы препятствовать распространению коронавируса, ввели строгие ограничения, в том числе и на междугородние перевозки. С 15 июня в стране официально был открыт внутренний туризм и власти страны призывали граждан отдыхать на родине и помочь стране в этой сфере.
Национальная администрация туризма с конца июня прошлого года начала новую кампанию для поддержки внутреннего туризма в постпандемический период – "Открой то, что твое – путешествуй по Грузии". Вместе с традиционными туристическими направлениями администрация туризма популяризирует новые интересные туристические продукты и активности в регионах, что поможет развитию гостиниц, объектов питания, транспортных компаний, гидов и так далее.

Куда ездили и сколько тратили местные туристы

За отчетный период чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам.

Цели визитов туристов-резидентов в Грузии

(среднемесячные показатели)

Цель визита

Количество визитов,

тысячи

 Доля в общем числе визитов, %
Визит к родственникам и друзьям 664,6 47
Посещение второго дома 248 17,5
Шопинг 199,6 14,1
Лечение 111 7,8
Отдых и развлечение 98,7 7
Профдеятельность 43,6 3,1
Паломничество 22,7 1,6
Образование 2,1 0,1
Другие 25,1 1,8
При этом большинство жителей Грузии во втором квартале посещали Тбилиси, регион Имерети, Кахети, Мцхета-Мтианети, Аджарию, Шида и Квемо Картли.
Среднемесячные расходы внутренних туристов во втором квартале составили 203,4 миллиона лари, что на 128,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом средние расходы одного человека выросли на 8,9% и составили 143,7 лари. В поездках больше всего денег жители Грузии потратили на покупки, транспорт и еду.

Траты жителей Грузии как туристов

(среднемесячные показатели)

Вид расходов Расходы, млн лари Расходы за визит, лари
Покупки 78,1 55,2
Еда и напитки 46 32,5
Транспорт 42,9 30,3
Размещение 3,8 2,7
Развлечения 0,4 0,3
Другое 32,2 22,8
Среди внутренних туристов 53,6% составляют женщины.
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