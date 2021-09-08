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Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз

Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз

Число путешественников, посетивших Грузию в июле, выросло более чем в шесть раз, но за первые восемь месяцев года их количество уменьшилось почти на 32% 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T09:01+0400

2021-09-08T09:01+0400

2021-09-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в августе выросло на 538,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. Всего в августе международные путешественники осуществили в Грузию 308,7 тысячи визитов, из которых 247,3 тысячи были туристическими. При этом число туристических визитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 615,2%.С начала года Грузию посетили более миллиона международных путешественников>>Общее число визитов в период с января по август составило примерно 1,1 миллиона, что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.Россия на первом местеНаибольшее число визитов в Грузию в августе осуществили граждане России, Турции, Украины, Армении и Саудовской Аравии.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов в августе приезжала в Грузию воздушным путем, в основном через Тбилисский и Батумский международные аэропорты, на которые приходится почти половина въезжающих.На втором месте – сухопутные границы Грузии. Тут по числу въехавших в страну лидирует КПП "Казбеги" на грузино-российской границе, на третьем месте – КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе.Что делает Грузия для туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.С 1 февраля открылись воздушные границы страны, и по данным Минэкономики число полетов в мае восстановилось на 65% по сравнению с периодом до пандемии. А уже с 1 июня Грузия открыла и сухопутные границы.Иностранцы, приезжающие в Грузию сухопутным транспортом, должны быть вакцинированы и иметь на руках отрицательный тест на коронавирус, по приезду им придется носить маски как в помещениях, так и на улицах, и по ночам находиться в гостиницах. Между тем днем грузинские курорты предлагают посетителям многообразную программу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210805/Minzdrav-Gruzii-ne-svyazyvaet-ukhudshenie-epidsituatsii-v-strane-s-turizmom-252511759.html

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