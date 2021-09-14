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Дело о "прослушивании священнослужителей" в Грузии: СГБ распространило заявление
Дело о "прослушивании священнослужителей" в Грузии: СГБ распространило заявление
Служба госбезопасности призывает СМИ и политиков воздерживаться от распространения неточной информации 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T18:57+0400
2021-09-14T18:57+0400
2021-09-14T19:23+0400
новости
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патриархия грузии
сгб
прослушка
прокуратура
гпц
грузинская православная церковь
расследование
скандал
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии готова сотрудничать с прокуратурой на всех этапах расследования так называемого дела о "прослушивании священнослужителей", говорится в заявлении СГБ.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказываются штрафом до пяти лет.В то же время Служба государственной безопасности призывает СМИ и политиков воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования.По данным СГБ, воспроизведение такой информации оскорбляет определенных лиц."Это снижает доверие к правоохранительным органам и наносит серьезный ущерб системе государственной безопасности", - говорится в заявлении СГБ.Скандал с прослушкой священнослужителейАудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.Служба государственного инспектора Грузии уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, патриархия грузии, сгб, прослушка, прокуратура, гпц, грузинская православная церковь, расследование, скандал
Дело о "прослушивании священнослужителей" в Грузии: СГБ распространило заявление
18:57 14.09.2021 (обновлено: 19:23 14.09.2021)
Служба госбезопасности призывает СМИ и политиков воздерживаться от распространения неточной информации
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Служба госбезопасности Грузии готова сотрудничать с прокуратурой на всех этапах расследования так называемого дела о "прослушивании священнослужителей", говорится в заявлении
СГБ.
Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказываются штрафом до пяти лет.
"Служба государственной безопасности Грузии готова тесно сотрудничать с Прокуратурой Грузии на всех этапах расследования. В объективных интересах ведомства провести комплексное и полноценное расследование, чтобы ответить на все вопросы", - говорится в заявлении.
В то же время Служба государственной безопасности призывает СМИ и политиков воздерживаться от распространения неточной и непроверенной информации до завершения расследования.
По данным СГБ, воспроизведение такой информации оскорбляет определенных лиц.
"Это снижает доверие к правоохранительным органам и наносит серьезный ущерб системе государственной безопасности", - говорится в заявлении СГБ.
Скандал с прослушкой священнослужителей
Аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
Служба государственного инспектора Грузии уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами.
По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.
Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.
Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.
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