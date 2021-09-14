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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/dlya-uchiteley-i-uchaschikhsya-v-gruzii-predusmotren-lgotnyy-internet-paket-259571263.html
Для учителей и учащихся в Грузии предусмотрен льготный интернет-пакет
Для учителей и учащихся в Грузии предусмотрен льготный интернет-пакет
Льготный пакет – 20 Гб Интернета для педагогов и учащихся будет стоить десять лари 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T10:08+0400
2021-09-14T10:19+0400
новости
грузия
интернет
образование
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Учителя и школьники в Грузии и в этом году смогут пользоваться льготными интернет-пакетами, сообщает пресс-служба Минобразования.Между министерством образования и науки и тремя интернет-операторами, действующими в Грузии, оформлен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого учителя и учащиеся школ страны в течение 2021-2022 учебного года смогут пользоваться льготными интернет-пакетами.Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей&gt;&gt;Цель меморандума сделать дистанционное обучение в условиях пандемии более доступным. Мобильные операторы предложат учителям и учащимся высококачественный мобильный интернет-пакет (20 Гб) за десять лари, что в 2,5 раза меньше по сравнению со стандартной стоимостью. 20 Гб Интернета вполне достаточно для онлайн-обучения в течение месяца.Учителя и ученики частных и госшкол Грузии для активизации льготного интернет-пакета должны на платформе Информационной системы управления образованием www.mobile.emis.ge указать свой личный номер, а также зарегистрировать те номера телефонов, на которые желают включить данный пакет.Действие интернет-пакета 30 дней. После истечения срока неиспользованные мегабайты аннулируются. Платформа www.mobile.emis.ge заработает с 15 сентября.Школы Грузии начинают учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, там учеба возобновится в классах. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, интернет, образование

Для учителей и учащихся в Грузии предусмотрен льготный интернет-пакет

10:08 14.09.2021 (обновлено: 10:19 14.09.2021)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАтака хакеров на компьютерную систему. Сотрудник системы безопасности Global Cyber Security Company Group-IB
Атака хакеров на компьютерную систему. Сотрудник системы безопасности Global Cyber Security Company Group-IB - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Льготный пакет – 20 Гб Интернета для педагогов и учащихся будет стоить десять лари
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Учителя и школьники в Грузии и в этом году смогут пользоваться льготными интернет-пакетами, сообщает пресс-служба Минобразования.
Между министерством образования и науки и тремя интернет-операторами, действующими в Грузии, оформлен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого учителя и учащиеся школ страны в течение 2021-2022 учебного года смогут пользоваться льготными интернет-пакетами.
Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей>>
Цель меморандума сделать дистанционное обучение в условиях пандемии более доступным. Мобильные операторы предложат учителям и учащимся высококачественный мобильный интернет-пакет (20 Гб) за десять лари, что в 2,5 раза меньше по сравнению со стандартной стоимостью. 20 Гб Интернета вполне достаточно для онлайн-обучения в течение месяца.
Учителя и ученики частных и госшкол Грузии для активизации льготного интернет-пакета должны на платформе Информационной системы управления образованием www.mobile.emis.ge указать свой личный номер, а также зарегистрировать те номера телефонов, на которые желают включить данный пакет.
Действие интернет-пакета 30 дней. После истечения срока неиспользованные мегабайты аннулируются. Платформа www.mobile.emis.ge заработает с 15 сентября.
Школы Грузии начинают учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, там учеба возобновится в классах. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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