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Для учителей и учащихся в Грузии предусмотрен льготный интернет-пакет

Для учителей и учащихся в Грузии предусмотрен льготный интернет-пакет

Льготный пакет – 20 Гб Интернета для педагогов и учащихся будет стоить десять лари 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T10:08+0400

2021-09-14T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Учителя и школьники в Грузии и в этом году смогут пользоваться льготными интернет-пакетами, сообщает пресс-служба Минобразования.Между министерством образования и науки и тремя интернет-операторами, действующими в Грузии, оформлен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого учителя и учащиеся школ страны в течение 2021-2022 учебного года смогут пользоваться льготными интернет-пакетами.Главный эпидемиолог Грузии недоволен показателем вакцинации среди учителей>>Цель меморандума сделать дистанционное обучение в условиях пандемии более доступным. Мобильные операторы предложат учителям и учащимся высококачественный мобильный интернет-пакет (20 Гб) за десять лари, что в 2,5 раза меньше по сравнению со стандартной стоимостью. 20 Гб Интернета вполне достаточно для онлайн-обучения в течение месяца.Учителя и ученики частных и госшкол Грузии для активизации льготного интернет-пакета должны на платформе Информационной системы управления образованием www.mobile.emis.ge указать свой личный номер, а также зарегистрировать те номера телефонов, на которые желают включить данный пакет.Действие интернет-пакета 30 дней. После истечения срока неиспользованные мегабайты аннулируются. Платформа www.mobile.emis.ge заработает с 15 сентября.Школы Грузии начинают учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, там учеба возобновится в классах. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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