https://sputnik-georgia.ru/20210914/eksport-funduka-prines-gruzii-bolee-24-mln-dollarov-259557777.html

Экспорт фундука принес Грузии более 24 млн долларов

Экспорт фундука принес Грузии более 24 млн долларов

Объем экспорта грузинского фундука за последний месяц увеличился на 27% 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T09:01+0400

2021-09-14T09:01+0400

2021-09-14T09:01+0400

экономика

грузия

торговля

ассоциация производителей фундука

ассоциация экспортеров и по переработке фундука

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Экспорт фундука принес Грузии более 24 миллионов долларов – с 1 августа по 12 сентября страна экспортировала 5,5 тысячи тонн фундука на сумму 24,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 1,2 тысячи тонн (27%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов.По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, торговля, ассоциация производителей фундука, ассоциация экспортеров и по переработке фундука