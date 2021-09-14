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Экспорт фундука принес Грузии более 24 млн долларов
Экспорт фундука принес Грузии более 24 млн долларов
Объем экспорта грузинского фундука за последний месяц увеличился на 27% 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T09:01+0400
2021-09-14T09:01+0400
экономика
грузия
торговля
ассоциация производителей фундука
ассоциация экспортеров и по переработке фундука
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Экспорт фундука принес Грузии более 24 миллионов долларов – с 1 августа по 12 сентября страна экспортировала 5,5 тысячи тонн фундука на сумму 24,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 1,2 тысячи тонн (27%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов.По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/shveytsarskaya-shokoladnaya-kompaniya-vlozhila-milliony-v-sozdanie-plantatsiy-funduka-v-gruzii-259520773.html
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экономика, грузия, торговля, ассоциация производителей фундука, ассоциация экспортеров и по переработке фундука

Экспорт фундука принес Грузии более 24 млн долларов

09:01 14.09.2021
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CC0 / Pixabay / Фундук
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
CC0 / Pixabay /
Объем экспорта грузинского фундука за последний месяц увеличился на 27%
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Экспорт фундука принес Грузии более 24 миллионов долларов – с 1 августа по 12 сентября страна экспортировала 5,5 тысячи тонн фундука на сумму 24,3 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 1,2 тысячи тонн (27%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов.
По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:
Италия - 2 790 тонн
Германия - 747 тонн
Испания - 354 тонны
Армения - 354 тонны
Чехия - 220 тонн
Польша - 168 тонн
Украина - 138 тонн
Литва - 110 тонн
Россия - 82 тонны
Ирак - 72 тонны.
Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.
По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
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В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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