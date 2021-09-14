https://sputnik-georgia.ru/20210914/kakogo-chisla-prazdnuyut-sukkot-ili-evreyskiy-prazdnik-kuschey-v-2021-259572106.html
Какого числа празднуют Суккот или еврейский праздник кущей в 2021?
Какого числа празднуют Суккот или еврейский праздник кущей в 2021?
Суккот или праздник кущей, наступает по еврейскому календарю на 15-й день нового года и длится семь дней 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T10:44+0400
2021-09-14T10:44+0400
2021-09-14T10:44+0400
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Еврейский праздник кущей в 2021-м выпадает на 21 сентября, но как и все иудейские торжества, он начинается накануне с заходом солнца.Установили праздник кущей в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.Праздник кущейСуккот – один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме должны широко отмечать. Израильтяне в праздник кущей совершали паломничество в Иерусалим и праздновали сбор урожая.Завет сидеть в шалаше – "суке" – в Торе выделен особо, поэтому праздник называется "Суккот", что в переводе с иврита означает "шалаши". Заповедь пребывать во временных постройках, в которых в пустыне обычно живут кочевники, имеет разные объяснения.По одному из них, евреи, устанавливая шалаш около дома, присоединяются к тем, кто 33 столетия назад скитался сорок лет по пустыне и, добравшись до Земли обетованной, обрабатывал ее и радовался плодам, которые она дарила.Объясняют и тем, что человек не должен забывать о бедности, даже будучи богатым.Поводом для веселья служит тот факт, что празднику Суккот предшествует самый важный день в году – Йом-Киппур или Судный день (в 2021 отметят 16 сентября). По традиции еврейскому народу в этот день прощаются все грехи.Мудрецы считают, что праздник Суккот указывает на важность сохранения веры в божественную сущность, которая покровительствует и оберегает от всех бед.Поэтому во время праздника по традиции благоговейно благодарят Бога за благополучно выращенные и собранные овощи, ягоды, фрукты, грибы и другие дары природы.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210907/kakogo-chisla-evreyskiy-sudnyy-den-ili-yom-kippur-v-2021-259391507.html
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Какого числа празднуют Суккот или еврейский праздник кущей в 2021?
Суккот или праздник кущей, наступает по еврейскому календарю на 15-й день нового года и длится семь дней
Еврейский праздник кущей в 2021-м выпадает на 21 сентября, но как и все иудейские торжества, он начинается накануне с заходом солнца.
Установили праздник кущей в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную.
Праздник кущей
Суккот – один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме должны широко отмечать. Израильтяне в праздник кущей совершали паломничество в Иерусалим и праздновали сбор урожая.
Завет сидеть в шалаше – "суке" – в Торе выделен особо, поэтому праздник называется "Суккот", что в переводе с иврита означает "шалаши". Заповедь пребывать во временных постройках, в которых в пустыне обычно живут кочевники, имеет разные объяснения.
По одному из них, евреи, устанавливая шалаш около дома, присоединяются к тем, кто 33 столетия назад скитался сорок лет по пустыне и, добравшись до Земли обетованной, обрабатывал ее и радовался плодам, которые она дарила.
Объясняют и тем, что человек не должен забывать о бедности, даже будучи богатым.
Поводом для веселья служит тот факт, что празднику Суккот предшествует самый важный день в году – Йом-Киппур или Судный день (в 2021 отметят 16 сентября). По традиции еврейскому народу в этот день прощаются все грехи.
Мудрецы считают, что праздник Суккот указывает на важность сохранения веры в божественную сущность, которая покровительствует и оберегает от всех бед.
Поэтому во время праздника по традиции благоговейно благодарят Бога за благополучно выращенные и собранные овощи, ягоды, фрукты, грибы и другие дары природы.
Материал подготовлен на основе открытых источников