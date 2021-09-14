https://sputnik-georgia.ru/20210914/rtveli-2021-voshel-v-pikovuyu-fazu-v-kakheti-pererabotano-bolee-90-tysyach-tonn-vinograda-259556598.html

Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда

Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда

Сбор винограда сейчас идет в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T07:32+0400

2021-09-14T07:32+0400

2021-09-14T07:32+0400

экономика

новости

грузия

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021, по последним данным, в Кахети переработана 91 тысяча тонн винограда, примерно в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального агентства вина.К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии>>"Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн, что говорит о переходе сбора урожая в пиковую фазу", – говорится в сообщении ведомства.К этому времени уже переработано до 54 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 30,5 тысячи тонн "саперави", до 2,4 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.На данный момент в штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210412/Glavnoe-kachestvo-a-ne-kolichestvo-Gruziya-gotovitsya-k-rtveli-2021-251444075.html

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