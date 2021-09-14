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Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда
Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда
Сбор винограда сейчас идет в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T07:32+0400
2021-09-14T07:32+0400
экономика
новости
грузия
ртвели 2021
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021, по последним данным, в Кахети переработана 91 тысяча тонн винограда, примерно в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального агентства вина.К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии&gt;&gt;"Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн, что говорит о переходе сбора урожая в пиковую фазу", – говорится в сообщении ведомства.К этому времени уже переработано до 54 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 30,5 тысячи тонн "саперави", до 2,4 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.На данный момент в штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210412/Glavnoe-kachestvo-a-ne-kolichestvo-Gruziya-gotovitsya-k-rtveli-2021-251444075.html
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экономика, новости, грузия, ртвели 2021

Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда

07:32 14.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerРтвели в Кахети - сбор урожая винограда в Восточной Грузии
Ртвели в Кахети - сбор урожая винограда в Восточной Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Сбор винограда сейчас идет в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021, по последним данным, в Кахети переработана 91 тысяча тонн винограда, примерно в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального агентства вина.
К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.
Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии>>
"Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн, что говорит о переходе сбора урожая в пиковую фазу", – говорится в сообщении ведомства.
К этому времени уже переработано до 54 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 30,5 тысячи тонн "саперави", до 2,4 тысячи тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.
На данный момент в штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.
Виноград на сельскохозяйственной выставке в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2021
Главное качество, а не количество: Грузия готовится к Ртвели-2021
12 апреля, 23:58
1037
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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