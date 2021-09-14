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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/sayt-dlya-identifikatsii-kovid-statusa-grazhdan-gruzii---podrobnosti-259582844.html
Сайт для идентификации ковид-статуса граждан Грузии - подробности
Сайт для идентификации ковид-статуса граждан Грузии - подробности
С новой платформой и принципами ее действия первыми были ознакомлены грузинские рестораторы 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T14:21+0400
2021-09-14T14:28+0400
четвертая волна
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Презентация онлайн-платформы covidpass.moh.gov.ge, которая будет идентифицировать ковид-статус как граждан Грузии, так и иностранцев, состоялась в министерстве здравоохранения Грузии.С принципом работы сайта представителей ресторанного бизнеса ознакомил глава инспекции труда Бека Перадзе.Грузинские предприниматели стали меньше нарушать ковид-ограничения&gt;&gt;При помощи платформы можно будет узнать о ковид-статусе как гражданина Грузии, так и иностранца по специальному QR-коду.Как заявил Перадзе, при помощи платформы, с одной стороны, клиент будет уверен, что будет обслужен в безопасной среде, а с другой - эпидемиологически безопасное пространство обеспечит защиту здоровья работников того или иного заведения."На начальном этапе мы встречаемся с рестораторами, так как с точки зрения мобильности, эта сфера является самой проблемной, а затем поэтапно запланированы встречи с представителями других бизнес-секторов похожего типа и ознакомление их с приложением. На первом этапе его применение будет носить рекомендательный характер, а в случае успешного внедрения, совет определится с дальнейшими действиями", - заявил Перадзе.Создание так называемых "зеленых зон" в общей сложности обеспечит экономическую стабильность бизнес-сектору. После внедрения так называемого "ковид-пропуска", возможно, по словам Перадзе, на повестку дня встанет вопрос смягчения или отмены действующих ограничений.По словам главы инспекции труда, "зеленый статус" будет присвоен тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; те, кто в течение последних 72 часов получили отрицательный результат ПЦР-теста; те, кто в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом и те, кто дважды вакцинирован.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200927/Kak-koronavirus-ubivaet-restorannyy-biznes-v-stolitse-Gruzii---foto-249558797.html
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общество, новости, грузия, бизнес, коронавирус covid-19

Сайт для идентификации ковид-статуса граждан Грузии - подробности

14:21 14.09.2021 (обновлено: 14:28 14.09.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliКафе и рестораны под открытым небом - эпидемия коронавируса посетители и официанты в масках
Кафе и рестораны под открытым небом - эпидемия коронавируса посетители и официанты в масках - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
С новой платформой и принципами ее действия первыми были ознакомлены грузинские рестораторы
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Презентация онлайн-платформы covidpass.moh.gov.ge, которая будет идентифицировать ковид-статус как граждан Грузии, так и иностранцев, состоялась в министерстве здравоохранения Грузии.
С принципом работы сайта представителей ресторанного бизнеса ознакомил глава инспекции труда Бека Перадзе.
Грузинские предприниматели стали меньше нарушать ковид-ограничения>>
При помощи платформы можно будет узнать о ковид-статусе как гражданина Грузии, так и иностранца по специальному QR-коду.
Как заявил Перадзе, при помощи платформы, с одной стороны, клиент будет уверен, что будет обслужен в безопасной среде, а с другой - эпидемиологически безопасное пространство обеспечит защиту здоровья работников того или иного заведения.
"На начальном этапе мы встречаемся с рестораторами, так как с точки зрения мобильности, эта сфера является самой проблемной, а затем поэтапно запланированы встречи с представителями других бизнес-секторов похожего типа и ознакомление их с приложением. На первом этапе его применение будет носить рекомендательный характер, а в случае успешного внедрения, совет определится с дальнейшими действиями", - заявил Перадзе.
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Создание так называемых "зеленых зон" в общей сложности обеспечит экономическую стабильность бизнес-сектору. После внедрения так называемого "ковид-пропуска", возможно, по словам Перадзе, на повестку дня встанет вопрос смягчения или отмены действующих ограничений.
По словам главы инспекции труда, "зеленый статус" будет присвоен тем гражданам, которые в течение последних 24 часов получили отрицательный результат быстрого теста на COVID-19; те, кто в течение последних 72 часов получили отрицательный результат ПЦР-теста; те, кто в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом и те, кто дважды вакцинирован.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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