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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/gruzinskie-biznes-obekty-stali-menshe-narushat-kovid-ogranicheniya-259392174.html
Грузинские бизнес-объекты стали меньше нарушать ковид-ограничения
Грузинские бизнес-объекты стали меньше нарушать ковид-ограничения
Из проверенных инспекцией труда за последние сутки 1 842 объектов, штраф был выписан всего одному 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T07:31+0400
2021-09-08T07:31+0400
четвертая волна
экономика
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Инспекция труда Грузии за последние сутки проверила 1 842 экономических объекта на предмет соблюдения ими установленных правил работы, заявил глава инспекции Бека Перадзе журналистам.По его словам, за последние 24 часа инспекция выдала 1 571 предупреждение, в остальных случаях была проведена штатная проверка согласно опроснику. Практически все проверенные объекты функционировали с полным соблюдением необходимых регуляций. Штрафу подвергся лишь один бизнес-оператор.Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей&gt;&gt;С 10 августа всего инспекцией труда было проверено 22 254 объекта, оштрафовано 49 объектов - 30 юридических и 19 физических лиц. Кроме того, из-за нарушения действующих ковид-регуляций было опечатано 25 объектов.Читайте также:Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативуПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положенияВсе меньше людей носят маски в ГрузииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, коронавирус covid-19

Грузинские бизнес-объекты стали меньше нарушать ковид-ограничения

07:31 08.09.2021
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© REUTERS / Toby MelvilleПосетители кафе на улице South Bank в Лондоне, Великобритания
Посетители кафе на улице South Bank в Лондоне, Великобритания - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Toby Melville
Из проверенных инспекцией труда за последние сутки 1 842 объектов, штраф был выписан всего одному
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Инспекция труда Грузии за последние сутки проверила 1 842 экономических объекта на предмет соблюдения ими установленных правил работы, заявил глава инспекции Бека Перадзе журналистам.
По его словам, за последние 24 часа инспекция выдала 1 571 предупреждение, в остальных случаях была проведена штатная проверка согласно опроснику. Практически все проверенные объекты функционировали с полным соблюдением необходимых регуляций. Штрафу подвергся лишь один бизнес-оператор.
Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей>>
С 10 августа всего инспекцией труда было проверено 22 254 объекта, оштрафовано 49 объектов - 30 юридических и 19 физических лиц. Кроме того, из-за нарушения действующих ковид-регуляций было опечатано 25 объектов.

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