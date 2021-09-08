https://sputnik-georgia.ru/20210908/gruzinskie-biznes-obekty-stali-menshe-narushat-kovid-ogranicheniya-259392174.html

Грузинские бизнес-объекты стали меньше нарушать ковид-ограничения

Грузинские бизнес-объекты стали меньше нарушать ковид-ограничения

Из проверенных инспекцией труда за последние сутки 1 842 объектов, штраф был выписан всего одному 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T07:31+0400

2021-09-08T07:31+0400

2021-09-08T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Инспекция труда Грузии за последние сутки проверила 1 842 экономических объекта на предмет соблюдения ими установленных правил работы, заявил глава инспекции Бека Перадзе журналистам.По его словам, за последние 24 часа инспекция выдала 1 571 предупреждение, в остальных случаях была проведена штатная проверка согласно опроснику. Практически все проверенные объекты функционировали с полным соблюдением необходимых регуляций. Штрафу подвергся лишь один бизнес-оператор.Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей>>С 10 августа всего инспекцией труда было проверено 22 254 объекта, оштрафовано 49 объектов - 30 юридических и 19 физических лиц. Кроме того, из-за нарушения действующих ковид-регуляций было опечатано 25 объектов.Читайте также:Амнистия ковид-нарушений в Грузии: депутаты проголосует за инициативуПремьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положенияВсе меньше людей носят маски в ГрузииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, коронавирус covid-19