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Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование
Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование
Следственные органы взялись за скандальное дело о тайной слежке за священнослужителями 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T16:37+0400
2021-09-14T16:37+0400
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грузия
гпц
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями, говорится в сообщении на сайте ведомства.Уголовное дело возбуждено по факту нарушения тайны частной коммуникации.Генпрокуратура также призывает всех граждан воздержатся от публичного распространения личной и персональной информации.Скандал с тайной слежкой священниковАудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.Служба государственного инспектора Грузии уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/kto-vedet-taynuyu-slezhku-za-svyaschennikami-v-gruzii-vlasti-i-oppozitsiya-vinyat-drug-druga-259566888.html
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новости, грузия, гпц, грузинская православная церковь

Слежка за священнослужителями в Грузии: Генпрокуратура начала расследование

16:37 14.09.2021
181
© Sputnik / Levan AvlabreliФасад здания прокуратуры Грузии
Фасад здания прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
Следственные органы взялись за скандальное дело о тайной слежке за священнослужителями
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке за священнослужителями, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения тайны частной коммуникации.
"В рамках расследования дела будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия. Призываем всех, у кого могут хранится незаконные записи и материалы, сотрудничать со следствием. В то же время мы призываем все СМИ, располагающие указанными материалами, сотрудничать со следствием и предоставить нам имеющиеся доказательства", - отмечено в сообщении.
Генпрокуратура также призывает всех граждан воздержатся от публичного распространения личной и персональной информации.

Скандал с тайной слежкой священников

Аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели". По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
Служба государственного инспектора Грузии уже призвала следственные органы оперативно изучить все подозрительные случаи скрытой прослушки и наблюдения за гражданами.
По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви. Он также призывает к ответственности государство.
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Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикос Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.
Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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