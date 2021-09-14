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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Толчки магнитудой 3,2 вновь были зафиксированы в Самцхе-Джавахети в районе села Самеба 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T13:21+0400
2021-09-14T13:21+0400
2021-09-14T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 12:33 по местному времени.Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги.Ранее 25 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети). Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
13:21 14.09.2021 (обновлено: 13:25 14.09.2021)
Толчки магнитудой 3,2 вновь были зафиксированы в Самцхе-Джавахети в районе села Самеба
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси), сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 12:33 по местному времени.
Последние два месяца в Грузии участились подземные толчки. Последнее землетрясение магнитудой 3,2 произошло у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги.
Ранее 25 августа землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба (Самцхе-Джавахети). Здесь же в Самеба 16 августа была зафиксирована серия землетрясений, магнитуда которых составляла 3,7, 5,1 и 3,0.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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