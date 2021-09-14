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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-zarabotal-spetsialnyy-portal-s-informatsiey-o-kovid-statuse-grazhdan-259571974.html
В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан
В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан
Этот портал в основном рассчитан на бизнес-компании и госучреждения, заинтересованные в контроле иммунизации своих сотрудников 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T10:27+0400
2021-09-14T10:27+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Специальный портал https://covidpass.moh.gov.ge/ с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии.Главная цель платформы – дать возможность разным частным и государственным учреждениям перепроверить информацию о вакцинации того или иного лица.Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе&gt;&gt;База вакцинированных граждан особенно нужна тем компаниям, которые решили поощрять привитых граждан или же ввести ограничения для тех, кто все еще не вакцинирован.Отныне компании смогут проверить ковид-статус и тех визитеров, которые хотят попасть на их территорию.В Минздраве страны заявляют, что портал создается для защиты общественного здоровья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан

10:27 14.09.2021
669
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaЭпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии
Эпидемия коронавируса - вакцинация в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Этот портал в основном рассчитан на бизнес-компании и госучреждения, заинтересованные в контроле иммунизации своих сотрудников
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Специальный портал https://covidpass.moh.gov.ge/ с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии.
Главная цель платформы – дать возможность разным частным и государственным учреждениям перепроверить информацию о вакцинации того или иного лица.
Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе>>
База вакцинированных граждан особенно нужна тем компаниям, которые решили поощрять привитых граждан или же ввести ограничения для тех, кто все еще не вакцинирован.
Отныне компании смогут проверить ковид-статус и тех визитеров, которые хотят попасть на их территорию.
В Минздраве страны заявляют, что портал создается для защиты общественного здоровья.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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