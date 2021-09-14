https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-zarabotal-spetsialnyy-portal-s-informatsiey-o-kovid-statuse-grazhdan-259571974.html

В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан

В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан

Этот портал в основном рассчитан на бизнес-компании и госучреждения, заинтересованные в контроле иммунизации своих сотрудников 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T10:27+0400

2021-09-14T10:27+0400

2021-09-14T10:27+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Специальный портал https://covidpass.moh.gov.ge/ с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии.Главная цель платформы – дать возможность разным частным и государственным учреждениям перепроверить информацию о вакцинации того или иного лица.Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе>>База вакцинированных граждан особенно нужна тем компаниям, которые решили поощрять привитых граждан или же ввести ограничения для тех, кто все еще не вакцинирован.Отныне компании смогут проверить ковид-статус и тех визитеров, которые хотят попасть на их территорию.В Минздраве страны заявляют, что портал создается для защиты общественного здоровья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19