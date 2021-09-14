https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-zarabotal-spetsialnyy-portal-s-informatsiey-o-kovid-statuse-grazhdan-259571974.html
В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан
В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан
Этот портал в основном рассчитан на бизнес-компании и госучреждения, заинтересованные в контроле иммунизации своих сотрудников 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T10:27+0400
2021-09-14T10:27+0400
2021-09-14T10:27+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/19/258600901_0:0:1511:850_1920x0_80_0_0_8720832ae3776bdd5db7d103006bca3e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Специальный портал https://covidpass.moh.gov.ge/ с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии.Главная цель платформы – дать возможность разным частным и государственным учреждениям перепроверить информацию о вакцинации того или иного лица.Пока держим дистанцию и носим маски – эти рекомендации в Грузии остаются в силе>>База вакцинированных граждан особенно нужна тем компаниям, которые решили поощрять привитых граждан или же ввести ограничения для тех, кто все еще не вакцинирован.Отныне компании смогут проверить ковид-статус и тех визитеров, которые хотят попасть на их территорию.В Минздраве страны заявляют, что портал создается для защиты общественного здоровья.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/19/258600901_252:0:1511:944_1920x0_80_0_0_355122118d2b975a27c948e467a106e4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан
Этот портал в основном рассчитан на бизнес-компании и госучреждения, заинтересованные в контроле иммунизации своих сотрудников
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Специальный портал https://covidpass.moh.gov.ge
/ с информацией о ковид-статусе граждан заработал в Грузии.
Главная цель платформы – дать возможность разным частным и государственным учреждениям перепроверить информацию о вакцинации того или иного лица.
База вакцинированных граждан особенно нужна тем компаниям, которые решили поощрять привитых граждан или же ввести ограничения для тех, кто все еще не вакцинирован.
Отныне компании смогут проверить ковид-статус и тех визитеров, которые хотят попасть на их территорию.
В Минздраве страны заявляют, что портал создается для защиты общественного здоровья.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.