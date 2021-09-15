https://sputnik-georgia.ru/20210915/amoralnaya-lozh---gruzinskaya-mechta-ob-intsidente-s-operatorom-mtavari-arkhi-v-kareli-259630245.html

"Аморальная ложь" - "Грузинская мечта" об инциденте с оператором "Мтавари архи" в Карели

"Аморальная ложь" - "Грузинская мечта" об инциденте с оператором "Мтавари архи" в Карели

Правящая партия представила свою версию инцидента в Карели 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T22:29+0400

2021-09-15T22:29+0400

2021-09-15T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Ложью и провокацией считают сообщение некоторых СМИ о том, что оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" сбросили со второго этажа избирательного штаба "Грузинской мечты" в Карели.В распространении преднамеренной дезинформации ТВ "Мтавари" обвинил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на специальном брифинге.В среду вечером телекомпания "Мтавари архи" заявила, что ее оператора Левана Аблотия столкнули с балкона второго этажа избирательного штаба "Грузинской мечты" в Карели (Восточная Грузия)."Очередная аморальная ложь в исполнении одного из лидеров "Национального движения" Ники Гварамия (гендиректор "Мтавари архи" - ред.)", - заявил Мдинарадзе.Он рассказал, что журналист и оператор "Мтавари архи" прибыли в штаб партии в Карели, и попытались устроить провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Со скандалом они были изгнаны с территории.По словам Мдинарадзе, оператор, не прекращая съемку, шел спиной, споткнулся и упал с верхней ступеньки лестницы."Со всей ответственностью можем сказать, что Ника Гварамия солгал. Солгал, что его столкнули со второго этажа, вообще не было физического контакта и не было падения со второго этажа", - сказал Мдинарадзе.К этому времени, пострадавший оператор находится в больнице, где его обследуют медики. По предварительной информации, у Аблотия сломана нога и повреждено плечо.Инцидент расследует МВД Грузии, однако официальное заявление ведомство пока не делало.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/smi-operatora-mtavari-arkhi-sbrosili-so-vtorogo-etazha-v-kareli-259627597.html

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