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Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Кварели?
Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Кварели?
Инцидент произошел в избирательном штабе "Грузинской мечты", куда съемочная группа прибыла снимать сюжет о выборах 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T21:59+0400
2021-09-15T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари" выступил с чрезвычайным заявлением, утверждая, что ее оператора в Карели на востоке Грузии сегодня сбросили с балкона второго этажа избирательного штаба правящей партии.По информации СМИ, съемочная группа "Мтавари" прибыла в Карели, чтобы записать кандидата в мэры Карели, но журналистов не впустили в офис."Мы приехали в штаб-квартиру "Грузинской мечты" в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление", – заявил журналист телеканала Бека Коршия в эфире "Мтавари".По словам Коршия, пострадавший оператор доставлен в клинику, он в сознании. На данный момент его обследуют медики. По предварительной информации, у Аблотия сломана нога и повреждено плечо.Место происшествия оцеплено полицией. Пока неизвестно по какой статье возбуждено следствие и есть ли задержанные. В пресс-службе МВД сказали Sputnik Грузия, что сделают комментарий по факту в ближайшее время. Также ожидается ответное заявление представителей "Грузинской мечты". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, карели, журналисты

Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Кварели?

21:59 15.09.2021 (обновлено: 22:34 15.09.2021)
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Оператор телевидения снимает репортаж
Оператор телевидения снимает репортаж - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Инцидент произошел в избирательном штабе "Грузинской мечты", куда съемочная группа прибыла снимать сюжет о выборах
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари" выступил с чрезвычайным заявлением, утверждая, что ее оператора в Карели на востоке Грузии сегодня сбросили с балкона второго этажа избирательного штаба правящей партии.
По информации СМИ, съемочная группа "Мтавари" прибыла в Карели, чтобы записать кандидата в мэры Карели, но журналистов не впустили в офис.
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"Мы приехали в штаб-квартиру "Грузинской мечты" в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление", – заявил журналист телеканала Бека Коршия в эфире "Мтавари".
По словам Коршия, пострадавший оператор доставлен в клинику, он в сознании. На данный момент его обследуют медики. По предварительной информации, у Аблотия сломана нога и повреждено плечо.
Место происшествия оцеплено полицией. Пока неизвестно по какой статье возбуждено следствие и есть ли задержанные. В пресс-службе МВД сказали Sputnik Грузия, что сделают комментарий по факту в ближайшее время. Также ожидается ответное заявление представителей "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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