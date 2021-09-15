https://sputnik-georgia.ru/20210915/smi-operatora-mtavari-arkhi-sbrosili-so-vtorogo-etazha-v-kareli-259627597.html

Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Кварели?

Что случилось с оператором "Мтавари архи" в Кварели?

Инцидент произошел в избирательном штабе "Грузинской мечты", куда съемочная группа прибыла снимать сюжет о выборах 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T21:59+0400

2021-09-15T21:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Оппозиционный телеканал "Мтавари" выступил с чрезвычайным заявлением, утверждая, что ее оператора в Карели на востоке Грузии сегодня сбросили с балкона второго этажа избирательного штаба правящей партии.По информации СМИ, съемочная группа "Мтавари" прибыла в Карели, чтобы записать кандидата в мэры Карели, но журналистов не впустили в офис."Мы приехали в штаб-квартиру "Грузинской мечты" в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление", – заявил журналист телеканала Бека Коршия в эфире "Мтавари".По словам Коршия, пострадавший оператор доставлен в клинику, он в сознании. На данный момент его обследуют медики. По предварительной информации, у Аблотия сломана нога и повреждено плечо.Место происшествия оцеплено полицией. Пока неизвестно по какой статье возбуждено следствие и есть ли задержанные. В пресс-службе МВД сказали Sputnik Грузия, что сделают комментарий по факту в ближайшее время. Также ожидается ответное заявление представителей "Грузинской мечты". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/demokratiya-gruzii-pod-ugrozoy-ndi-rasprostranil-zayavlenie-pered-vyborami-259476521.html

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