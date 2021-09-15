https://sputnik-georgia.ru/20210915/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2515-259603162.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2515

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2515

За последние 24 часа от коронавируса скончались 60 человек, вылечились от коронавируса 2 829 пациентов 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T10:48+0400

2021-09-15T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 515. Скончались 60 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 587 551 случай заражения.В Грузии есть случаи вакцинации граждан разными препаратами>>Вместе с тем за последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 829 пациентов, с начала пандемии – 551 780. Скончались 8 347.За сутки сделано 32 207 тестов, в том числе 19 341 на антиген и 19 341 ПЦР-тест.Показатель инфицирования: за сутки – 7,81%, за последние 14 дней – 7,61%, за последние семь дней – 7,32%.К этому времени в Грузии сделано 1 561 228 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 24 941.В карантине в данное время находятся 76 человек, в стационарах – 5 785, в ковид-гостиницах – 1 318.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19