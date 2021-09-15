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До 10 тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы

До 10 тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы

В Кахети продолжается ртвели – урожай у фермеров закупают 136 винзаводов 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T07:01+0400

2021-09-15T07:01+0400

2021-09-15T07:01+0400

экономика

новости

грузия

кахети

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 100 тысяч тонн винограда, 40% прогнозируемого урожая, говорится в сообщении Национального агентства вина.К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.Ртвели-2021 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано более 90 тысяч тонн винограда>>"Ртвели в Кахети в активной фазе. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн", – говорится в сообщении агентства.Реализовать свой урожай к этому времени смогли до 10 тысяч виноградарей, заработав более 90 миллионов лари. Урожай у фермеров закупают 136 винных компаний.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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