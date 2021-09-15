https://sputnik-georgia.ru/20210915/eksport-iz-gruzii-prodolzhaet-rasti-chto-prognoziruyut-vlasti-259567717.html

Экспорт из Грузии продолжает расти: что прогнозируют власти

Экспорт из Грузии продолжает расти: что прогнозируют власти

За первые восемь месяцев 2021 года экспорт из Грузии вырос на 25,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T09:01+0400

2021-09-15T09:01+0400

2021-09-15T09:01+0400

грузия

торговля

министерство экономики и устойчивого развития грузии

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот в январе-августе 2021 года вырос на 22,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 8 678,3 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 6 072,9 миллиона долларов, что на 20,7% больше по сравнению с январем-августом 2020 года.Грузинскую продукцию в январе-августе 2021 года вывезли на сумму 2 605,5 миллиона долларов, что на 25,7% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 3 467,4 миллиона долларов, что представляет собой 40% от всего внешнеторгового оборота.Что думают властиПо словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, позитивная тенденция роста экономики продолжается.Показатель экспорта, зафиксированный в августе, на 14,6% превысил данные, зафиксированные за аналогичный период 2020 года, и на 6% показатели до пандемии – в августе 2019 года.По словам министра, велики шансы завершения 2021 года с двузначным экономическим ростом."Как вы знаете, мы часто сравниваем статистику этого года с 2019 годом, который был допандемическим и успешным. И вот, в этом году наш экспорт за первые восемь месяцев по сравнению с соответствующим периодом 2019 года также увеличился на 7,2%. Это означает, что вновь продолжается восстановление экономики, рост экспорта напрямую отражается на ВВП, то есть на экономическом росте. Этот стимул по-прежнему очень силен и мы продолжаем утверждать, что у нас очень хорошие шансы на двузначный экономический рост в этом году", – сказала Турнава.Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства, власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210820/Gruzii-i-Urugvay-gotovy-k-peregovoram-o-svobodnoy-torgovle-252635702.html

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грузия, торговля, министерство экономики и устойчивого развития грузии, натия турнава