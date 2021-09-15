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"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме
"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме
В начале октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4%, смогут продолжить учебный процесс в классах 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T10:23+0400
2021-09-15T10:23+0400
2021-09-15T10:34+0400
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образование в грузии
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учеников, педагогов, лекторов и все академическое сообщество с началом нового учебного года и заявил, что онлайн-обучение – это временно.По словам главы Минобразования, для того, чтобы все ученики смогли вернуться в школьную среду, нужно, чтобы педагоги, родители и ученики следовали рекомендациям специалистов."В этом году из-за пандемии учебный год начался в дистанционном формате, но это временно… Всем сердцем всем желаю здоровья и успехов", – сказал Чхенкели.По его словам, 4 октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4%, смогут продолжить учебный процесс в классах. Однако в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.По словам Чхенкели, учителя и родители ответственно должны подойти к вопросу вакцинации против коронавируса, чтобы дети смогли вернуться в классы и учебная среда была максимально безопасной."Это даст нам возможность, чтобы наши дети продолжили учебу в естественной среде, то есть в классах", – подчеркнул Чхенкели.Школы Грузии начали учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. С 4 октября у родителей, как и в прошлом году, будет возможность выбора между дистанционным обучением и обучением в классе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, образование в грузии, ограничения из-за коронавируса
"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме
10:23 15.09.2021 (обновлено: 10:34 15.09.2021)
В начале октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4%, смогут продолжить учебный процесс в классах
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учеников, педагогов, лекторов и все академическое сообщество с началом нового учебного года и заявил, что онлайн-обучение – это временно.
По словам главы Минобразования, для того, чтобы все ученики смогли вернуться в школьную среду, нужно, чтобы педагоги, родители и ученики следовали рекомендациям специалистов.
"В этом году из-за пандемии учебный год начался в дистанционном формате, но это временно… Всем сердцем всем желаю здоровья и успехов", – сказал Чхенкели.
По его словам, 4 октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4%, смогут продолжить учебный процесс в классах. Однако в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.
По словам Чхенкели, учителя и родители ответственно должны подойти к вопросу вакцинации против коронавируса, чтобы дети смогли вернуться в классы и учебная среда была максимально безопасной.
"Это даст нам возможность, чтобы наши дети продолжили учебу в естественной среде, то есть в классах", – подчеркнул Чхенкели.
Школы Грузии начали учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. С 4 октября у родителей, как и в прошлом году, будет возможность выбора между дистанционным обучением и обучением в классе.
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