https://sputnik-georgia.ru/20210915/eto-vremenno---glava-minobrazovaniya-o-nachale-ucheby-v-onlayn-rezhime-259602107.html

"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме

"Это временно" – глава Минобразования о начале учебы в онлайн-режиме

В начале октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4%, смогут продолжить учебный процесс в классах 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T10:23+0400

2021-09-15T10:23+0400

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общество

новости

грузия

образование в грузии

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил учеников, педагогов, лекторов и все академическое сообщество с началом нового учебного года и заявил, что онлайн-обучение – это временно.По словам главы Минобразования, для того, чтобы все ученики смогли вернуться в школьную среду, нужно, чтобы педагоги, родители и ученики следовали рекомендациям специалистов."В этом году из-за пандемии учебный год начался в дистанционном формате, но это временно… Всем сердцем всем желаю здоровья и успехов", – сказал Чхенкели.По его словам, 4 октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4%, смогут продолжить учебный процесс в классах. Однако в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.По словам Чхенкели, учителя и родители ответственно должны подойти к вопросу вакцинации против коронавируса, чтобы дети смогли вернуться в классы и учебная среда была максимально безопасной."Это даст нам возможность, чтобы наши дети продолжили учебу в естественной среде, то есть в классах", – подчеркнул Чхенкели.Школы Грузии начали учебный процесс в онлайн-режиме. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. С 4 октября у родителей, как и в прошлом году, будет возможность выбора между дистанционным обучением и обучением в классе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210914/v-gruzii-uvelicheno-finansirovanie-detey-so-spetsialnymi-obrazovatelnymi-nuzhdami-259574510.html

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общество, новости, грузия, образование в грузии, ограничения из-за коронавируса