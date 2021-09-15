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Грузия примет участие в военных учениях на Украине
Грузия примет участие в военных учениях на Украине
Учения "Объединенные усилия - 2021" и командно-штабных учениях Rapid Trident - 2021 запланированы на Украине во второй половине сентября 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T21:29+0400
2021-09-15T21:29+0400
2021-09-15T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Грузия примет участие в военных учениях "Объединенные усилия - 2021" и командно-штабных учениях Rapid Trident - 2021, которые пройдут в конце сентября на Украине, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Грузии."Подтверждаю, что Грузия примет участие в обоих этих учениях в конце сентября текущего года", – сказал представитель пресс-центра.Военные учения Agile Spirit с участием НАТО и других стран завершились в Грузии>>В военных учениях примут участие военнослужащие из 15 стран-членов и партнеров НАТО.По данным украинских СМИ, учения "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября. Место проведения — все основные военные полигоны и акватории Черного и Азовского морей.Стратегические командно-штабные учения пройдут в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО.Командно-штабные учения Rapid Trident - 2021 пройдут с 20 сентября по 1 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, нато, учения, оборона
Грузия примет участие в военных учениях на Украине
Учения "Объединенные усилия - 2021" и командно-штабных учениях Rapid Trident - 2021 запланированы на Украине во второй половине сентября
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik.
Грузия примет участие в военных учениях "Объединенные усилия - 2021" и командно-штабных учениях Rapid Trident - 2021, которые пройдут в конце сентября на Украине, информацию Sputnik
подтвердили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.
"Подтверждаю, что Грузия примет участие в обоих этих учениях в конце сентября текущего года", – сказал представитель пресс-центра.
В военных учениях примут участие военнослужащие из 15 стран-членов и партнеров НАТО.
По данным украинских СМИ, учения "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября. Место проведения — все основные военные полигоны и акватории Черного и Азовского морей.
Стратегические командно-штабные учения пройдут в три этапа. На первом и втором этапе будут отработаны вопросы управления силами обороны государства в ходе отпора вооруженной агрессии.
На третьем этапе планируется отработка элементов управления группировками войск в ходе ведения операций с применением многонациональных подразделений из состава вооруженных сил государств-партнеров и стран-членов НАТО.
Командно-штабные учения Rapid Trident - 2021 пройдут с 20 сентября по 1 октября.
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