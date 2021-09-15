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https://sputnik-georgia.ru/20210915/na-strazhe-zhivota-dzhastin-biber-sprovotsiroval-slukhi-o-beremennosti-zheny-259609988.html
"На страже живота": Джастин Бибер спровоцировал слухи о беременности жены
"На страже живота": Джастин Бибер спровоцировал слухи о беременности жены
Поведение популярного исполнителя на Met Gala поклонники восприняли однозначно – многие верят, что Хейли взаправду ждет малыша 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T14:34+0400
2021-09-15T14:34+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
светская хроника
джастин бибер
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американский певец Джастин Бибер спровоцировал слухи о беременности своей жены Хейли – в Сети обсуждают поведение музыканта на модном мероприятии Met Gala. Поклонники не раз подозревали модель в беременности, на что 24-летняя Хейли отвечала, что пока не готова к такой ответственности и всему свое время. Но в этот раз звезда с мужем посетила бал Met Gala, где показала свой умопомрачительный наряд – платье с декольте, подчеркнувшее ее стройную фигуру. И если изгибы Хейли никак не намекали на возможную беременность, то поведение Джастина противоречило ее виду. Бибер спровоцировал слухи о скором пополнении в семье. Музыкант, который всегда ласков со своей любимой, на этот раз с особым трепетом обнимал ее живот, чего раньше никогда не делал. "Бибер на страже живота Хейли", "Почему он обнимает ее за живот?", "Мне кажется, что Хейли наконец беременна", "Стоит поздравить Биберов?", "Наверное только узнали о пополнении", – написали фанаты. Читайте также:
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светская хроника, джастин бибер, зарубежные звезды

"На страже живота": Джастин Бибер спровоцировал слухи о беременности жены

14:34 15.09.2021
94
© AFP / LISA O'CONNORДжастин и Хейли Бибер
Джастин и Хейли Бибер - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© AFP / LISA O'CONNOR
Поведение популярного исполнителя на Met Gala поклонники восприняли однозначно – многие верят, что Хейли взаправду ждет малыша
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Американский певец Джастин Бибер спровоцировал слухи о беременности своей жены Хейли – в Сети обсуждают поведение музыканта на модном мероприятии Met Gala.
Поклонники не раз подозревали модель в беременности, на что 24-летняя Хейли отвечала, что пока не готова к такой ответственности и всему свое время. Но в этот раз звезда с мужем посетила бал Met Gala, где показала свой умопомрачительный наряд – платье с декольте, подчеркнувшее ее стройную фигуру.
И если изгибы Хейли никак не намекали на возможную беременность, то поведение Джастина противоречило ее виду. Бибер спровоцировал слухи о скором пополнении в семье.
Музыкант, который всегда ласков со своей любимой, на этот раз с особым трепетом обнимал ее живот, чего раньше никогда не делал.
"Бибер на страже живота Хейли", "Почему он обнимает ее за живот?", "Мне кажется, что Хейли наконец беременна", "Стоит поздравить Биберов?", "Наверное только узнали о пополнении", – написали фанаты.
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