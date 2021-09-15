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Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования
Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования
По прогнозам финансистов, до конца 2021 года инфляция в Грузии останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T16:21+0400
2021-09-15T16:21+0400
экономика
новости
грузия
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране&gt;&gt;По данным Нацбанка, уровень инфляции в августе составил 12,8% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает повышение уровня инфляции с растущими с начала года мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки импортированных товаров.Как отмечает Нацбанк, инфляция остается серьезной глобальной проблемой в последнее время, и траектория роста цен во многих развитых и развивающихся странах намного превзошла прогнозы. По данным за август, несмотря на недавнее укрепление обменного курса лари, рост цен на импортную продукцию достиг 18,7% в год, что значительно превышает рост цен на местную продукцию (8,2%)."Учитывая, что вклад временных факторов в инфляцию будет по-прежнему решающим, и в то же время монетарная политика находится в фазе ужесточения, Комитет решил сохранить ставку на текущем уровне", – говорится в сообщении.Согласно прогнозу, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года.Следующее заседание комитета состоится 27 октября.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210318/Skolko-kreditov-podorozhali-v-Gruzii-iz-za-povysheniya-stavki-refinansirovaniya-251196258.html
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экономика, новости, грузия, ставка рефинансирования

Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования

16:21 15.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЧеловек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала
Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По прогнозам финансистов, до конца 2021 года инфляция в Грузии останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%, говорится в сообщении регулятора.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране>>
По данным Нацбанка, уровень инфляции в августе составил 12,8% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает повышение уровня инфляции с растущими с начала года мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки импортированных товаров.
Как отмечает Нацбанк, инфляция остается серьезной глобальной проблемой в последнее время, и траектория роста цен во многих развитых и развивающихся странах намного превзошла прогнозы. По данным за август, несмотря на недавнее укрепление обменного курса лари, рост цен на импортную продукцию достиг 18,7% в год, что значительно превышает рост цен на местную продукцию (8,2%).
"Учитывая, что вклад временных факторов в инфляцию будет по-прежнему решающим, и в то же время монетарная политика находится в фазе ужесточения, Комитет решил сохранить ставку на текущем уровне", – говорится в сообщении.
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Сколько кредитов подорожали в Грузии из-за повышения ставки рефинансирования?
18 марта, 09:01
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Согласно прогнозу, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года.
Следующее заседание комитета состоится 27 октября.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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