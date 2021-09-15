https://sputnik-georgia.ru/20210915/natsbank-gruzii-reshil-ne-menyat-stavku-refinansirovaniya-259616653.html

Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования

Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования

По прогнозам финансистов, до конца 2021 года инфляция в Грузии останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T16:21+0400

2021-09-15T16:21+0400

2021-09-15T16:21+0400

экономика

новости

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ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования и оставить ее на уровне 10%, говорится в сообщении регулятора.Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране>>По данным Нацбанка, уровень инфляции в августе составил 12,8% при целевом показателе 3%. Регулятор связывает повышение уровня инфляции с растущими с начала года мировыми ценами на продовольствие и нефть, а также увеличившимися ценами транспортировки импортированных товаров.Как отмечает Нацбанк, инфляция остается серьезной глобальной проблемой в последнее время, и траектория роста цен во многих развитых и развивающихся странах намного превзошла прогнозы. По данным за август, несмотря на недавнее укрепление обменного курса лари, рост цен на импортную продукцию достиг 18,7% в год, что значительно превышает рост цен на местную продукцию (8,2%)."Учитывая, что вклад временных факторов в инфляцию будет по-прежнему решающим, и в то же время монетарная политика находится в фазе ужесточения, Комитет решил сохранить ставку на текущем уровне", – говорится в сообщении.Согласно прогнозу, до конца 2021 года инфляция останется на высоком уровне и начнет снижаться весной 2022 года.Следующее заседание комитета состоится 27 октября.Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210318/Skolko-kreditov-podorozhali-v-Gruzii-iz-za-povysheniya-stavki-refinansirovaniya-251196258.html

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экономика, новости, грузия, ставка рефинансирования