https://sputnik-georgia.ru/20210904/tseny-v-gruzii-byut-rekordy-chto-ostanovit-inflyatsiyu-v-strane-259308394.html

Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране

Цены в Грузии бьют рекорды: что остановит инфляцию в стране

Согласно прогнозу Национального банка Грузии, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 9% при целевом показателе 3% 04.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-04T09:01+0400

2021-09-04T09:01+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Годовая инфляция (август 2021 года к августу 2020 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (22,5%), здравоохранение (10,9%), мебель (12,6%) и коммунальные услуги (11,6%). В августе цены на продовольствие за год выросли на 16,2%. Больше всего подорожало растительное масло – 43,9%, овощи – 42,2%, молоко – 17,3% и сахар – 16,9%.В августе 2021 года, по сравнению с июлем 2021 года, уровень инфляции составил 0,7%. В июле месячная инфляция составляла 1,3%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПричиной высокого уровня инфляции Нацбанк Грузии называет резкий рост цен на мировом рынке, в том числе на топливо и продукты, а также истощением ресурса высокого спроса после его ослабления на фоне низкой экономической активности в 2020 году.Согласно прогнозу регулятора, инфляция в этом году будет намного выше прогнозируемых 3% и будет составлять 9% к концу года.Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем. В связи с этим прогнозируется и ужесточение монетарной политики на фоне растущей инфляции на 0,5 процентного пункта по сравнению с определенной на сегодня ставкой рефинансирования на уровне 10%.Эксперт по экономическим вопросам, профессор Иосиф Арчвадзе считает, что инфляция не всегда связана с обесцениванием национальной валюты, и удорожанием производства предметов потребления. По его мнению, если бы денежные средства населения оставались бы на уровне прошлого года, инфляция была бы меньше. Во-вторых, в течение четырех месяцев население имело возможность экономить средства на коммунальные услуги и эти средства в этом году были перераспределены на другие направления, что также повлияло на рост инфляции, отметил эксперт.Поможет ли экономический рост сдержать инфляциюПо данным Национальной службы статистики "Сакстат", после 6% спада экономики в 2020 году, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. В июле рост реального ВВП Грузии составил 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава считает, что позитивная тенденция роста экономики в последние месяцы повлияет на снижение потребительских цен до конца текущего года, заявила журналистам . "Мы думаем, что процесс стабилизации начнется до конца года. Это не только наш прогноз, это прогноз МВФ, Нацбанка, что инфляционные процессы будут еще больше сокращаться, потому что даже при стабильном курсе лари импортные товары больше не будут дорожать из-за обменного курса", – заявила Турнава журналистам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, обзоры, национальный банк грузии, цены, статистика