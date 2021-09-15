https://sputnik-georgia.ru/20210915/protsess-podscheta-golosov-na-vyborakh-v-gruzii-budut-snimat-na-video-259608595.html

Процесс подсчета голосов на выборах в Грузии будут снимать на видео

Процесс подсчета голосов на выборах в Грузии будут снимать на видео

Большинство участковых избирательных комиссий в Грузии будут снабжены видеоаппаратурой 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T13:19+0400

2021-09-15T13:19+0400

2021-09-15T13:19+0400

местные выборы в грузии 2021

цик грузии

местные выборы

выборы

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Процесс подсчета голосов на большинстве избирательных участках в Грузии впервые будут фиксировать видеокамеры, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили на брифинге в среду.Видеосъемка будет проходит на 3 200 избирательных участках из 3 673. По его словам, на выборах в органы местного самоуправления будет задействовано еще одно новшество."В течение 6 дней со дня голосования во всех окружных избирательных комиссиях должны быть пересчитаны пять участков, отобранных по принципу случайной подборки, что еще раз обеспечивает страховку этого процесса. Видеосъемка также будет обеспечена во время пересчета на этих пяти участках", – отметил Каландаришвили.Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html

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цик грузии, местные выборы, выборы