https://sputnik-georgia.ru/20210915/skolko-v-gruzii-izbirateley-novye-dannye-tsik-259619987.html

Сколько в Грузии избирателей? Новые данные ЦИК

Сколько в Грузии избирателей? Новые данные ЦИК

С 2014 года в Грузии действует биометрический список избирателей с фотографиями граждан 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T16:52+0400

2021-09-15T16:52+0400

2021-09-15T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. В Грузии 3 540 609 потенциальных избирателей, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии страны.Агентство развития государственных сервисов Грузии передало ЦИК обновленный список избирателей на основании электронной базы данных в среду.О процессе составления нового списка избирателей рассказал руководитель Агентства развития государственных сервисов Зураб Саникидзе. По его словам, с 2014 года в Грузии действует биометрический список избирателей с фотографиями граждан."Мы можем с уверенностью сказать, что это самый полный, исчерпывающий и прозрачный список в истории независимой Грузии, который полностью усиливает главный принцип того, что называется "один избиратель – один голос", – отметил Саникидзе.После обработки данных, публичная версия обновленного списка избирателей будет доступна для партий, инициативных групп, наблюдательных организаций и избирателей.Согласно Избирательному кодексу Грузии, Агентство развития государственных сервисов предоставляет ЦИК необходимые для формирования списка избирателей данные четыре раза в год, а в избирательный период – согласно запросу.Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/mertvye-dushi-v-spiske-izbirateley-tsik-gruzii-razyasnyaet-situatsiyu-259602367.html

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новости, грузия, выборы, избирательный кодекс грузии